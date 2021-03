Noroeste Fluminense: Doze pacientes aguardam por vagas em UTI Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/03/2021 08:04 | Atualizado 19/03/2021 08:26

Doze moradores do Noroeste Fluminense, na manhã desta quinta-feira, 19, aguardam na fila de espera por vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19. O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Itaperuna - acompanha a situação da saúde pública na Região. O DIA conversou com o promotor Dr. Matheus Gabriel dos Reis Rezende, que foi informado pela Central de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), que as vagas da rede SUS, de UTI no Noroeste do Rio estão todas ocupadas, sendo quarenta delas em Bom Jesus do Itabapoana; outras dez em Itaperuna e seis em Miracema.



FILA DE ESPERA - Dados obtidos pelo DIA no fim da manhã de hoje (19) junto ao MP apontam que 12 pessoas aguardam na fila de espera por leitos. Três óbitos confirmados na Região por ausência de vagas.

