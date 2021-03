Varre-Sai: nova etapa da vacinação alcança idosos a partir de 70 anos no combate à Covid-19. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 08:25

VARRE-SAI - Idosos a partir de 70 anos, moradores de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, são o novo público-alvo da campanha de imunização contra o "novo coromavírus" no município. A Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação acontece das 8 às 14 horas, na sala de vacinas do Centro de Saúde Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado. Não é necessário realizar o agendamento, basta levar o cartão de vacinas, cartão do município e cartão do SUS.

De acordo com o Vacinômetro da cidade, até esta quarta-feira (24/03), foram recebidas 1.520 doses de vacinas contra a Covid-19 e foram aplicadas 1.070 vacinas. Sendo imunizados 245 profissionais de Saúde e 557 idosos, a partir de 70 anos. Desse total, alguns já receberam a segunda dose.

“A população não deve deixar de vacinar. Lembrando que a faixa etária está diminuindo de acordo com a imunização de idosos nas faixas etárias superiores”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos.