Em Itaperuna, sábado será de vacinação para idosos de 73 anos ou mais. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/03/2021 12:00

ITAPERUNA - A imunização de idosos com 73 anos ou mais, moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, acontecerá neste sábado, 27, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, das 8h às 14h.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que como medida para manter a vacinação e evitar aglomerações, respeitando as recomendações do decreto em vigor na cidade, foi descentralizado o processo de vacinação, colocando vários pontos de atendimento pelo município.

Para receber dose do imunizante, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.