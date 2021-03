Em Itaperuna, escolas municipais vão realizar atendimentos através de telefone e e-mail. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/03/2021 07:52 | Atualizado 30/03/2021 07:57

ITAPERUNA - A Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Educação, criou canais de comunicação para as escolas da Rede Municipal de Ensino. O objetivo é prestar o melhor atendimento possível à população, enquanto durarem as medidas restritivas, visando o enfrentamento ao Covid-19. Através destes canais de comunicação será possível buscar informações junto à equipe de cada escola. Vale lembrar que as aulas continuam de forma remota e com a distribuição de material pedagógico, para alunos que não tem acesso a dispositivos com Internet.



E. M. Valão das Folhas II

(22) 9.8139-4247 | [email protected]

