Marcelo Ferreira, secretário Municipal de Saúde e Dr. Eugênio Carlos de Almeida Tinoco, presidente da Conferência São José de Avaí. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 10:21 | Atualizado 01/04/2021 10:22

ITAPERUNA - Em dezembro de 2019, o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, perdeu a Gestão Plena dos recursos destinados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Gestão Plena administra as formas de acesso e acessibilidade aos usuários do SUS municipal, no que se refere à média e alta complexidade, bem como ao gerenciamento de procedimentos que garanta cirurgias, internações hospitalares em unidades que tenham suas pactuações ligadas ao SUS da cidade, dentre outros serviços mais.

A Prefeitura por meio da SMS, conseguiu recuperar essa gestão e a partir de 01 de abril de 2021, o município volta a ter mais autonomia. O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, comemorou esta vitória. “Em 2019, pela falta dos repasses de recursos para o Hospital São José do Avaí, o Estado retirou a gestão dos serviços do município. No início da nossa administração, nós conversamos com o governador, secretário de Estado de Saúde e demais assessores, quando nos comprometemos em organizar a gestão desses recursos. Mais uma vez, conseguimos recuperar a Gestão Plena”, enfatizou.

De acordo com Marcelo Ferreira, secretário Municipal de Saúde, o município deixou de receber mais de R$ 4,8 milhões por mês, durante a perda da Gestão. “Quando a administração anterior perdeu a Gestão Plena, Itaperuna deixou de receber mensalmente a quantia de R$ 4.893.216,72 mês. Isso impactou diretamente na receita do município. Agora, o município terá condições de pagar e fiscalizar os procedimentos, que anteriormente estavam sendo feitos pelo Estado. Recuperamos nossa autonomia, para melhor gerir os recursos destinados à Saúde”, explicou.

Adriana Levone, assessora jurídica da pasta, lembrou da importância do fortalecimento de laços entre o município e o Hospital São José do Avaí. “Quando o Estado paga e gere os recursos, o município acaba perdendo a autonomia. É de fundamental importância estreitar laços entre o hospital e o município, pois dessa forma, é possível melhorar a prestação de serviços para a população. Ainda facilita na tratativa de novos contratos, aumenta a compra de medicamentos, facilita a auditoria dos atos, dentre outros benefícios mais”, destacou.

O secretário Marcelo Ferreira e o médico Dr. Eugênio Carlos de Almeida Tinoco, presidente da Conferência São José de Avaí, assinaram a documentação, que ratifica a recuperação da Gestão Plena do município de Itaperuna, a partir de 01 de abril de 2021.

MAIS 10 LEITOS DE UTI - O Hospital São José do Avaí já disponibilizou mais 10 leitos de UTI para atender a Região Noroeste Fluminense no tratamento de Covid-19.

RELEMBRE

Governo Alfredão também recuperou a Gestão Plena em 2013

Em abril de 2012, o município havia sofrido a intervenção do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere aos recursos repassados ao Hospital São José do Avaí. Naquela oportunidade, cerca de 70% a 80% dos recursos passaram a ser repassados diretamente ao hospital, sem a gerência da Secretaria Municipal de Saúde. A recuperação da Gestão Plena aconteceu em 01 de outubro de 2013, graças ao esforço contínuo da equipe do prefeito Alfredão, que demonstrou ao Estado, comprometimento e transparência com a aplicação dos recursos públicos.