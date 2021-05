Itaocara e Cambuci identificam novas variantes da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lilia Bustilho

Publicado 09/05/2021 12:16

As prefeituras de Cambuci e Itaocara, no Noroeste Fluminense, emitiram notas informando a identificação de variantes da Covid-19 nos referidas cidades. Em Itaocara, a Secretaria Municipal de Saúde informou que após sequenciamento genético realizado pelo laboratório da Secretaria Estadual de Saúde foi identificado a variante P.1.

Em Cambuci, a prefeitura também em nota informou a identificação de duas variantes no município sendo a B.1.1.7 que foi descoberta no Reino Unido em setembro do ano passado e a variante P.1, que é uma variante brasileira que foi identificada em Manaus e um alto poder de transmissão.

Publicidade

Já a Secretaria Estadual de Saúde emitiu um comunicado informando que foi identificado uma nova variante da covid-19, a P1.2. O estudo que investiga as modificações sofridas pelo SARS-CoV-2 confirma que há uma nova variante do vírus da Covid-19 em circulação no estado do Rio de Janeiro. A cepa recebeu o nome de P.1.2, por se tratar de uma mutação ocorrida na linhagem P1, que permanece em maior frequência (91,49%). A P.1.2 foi identificada em 5,85% das 376 amostras submetidas à segunda etapa do sequenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Também foram identificadas, em menores proporções, as linhagens B.1.1.7 (2,13%) e P2 (0,53%).