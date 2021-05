O projeto foi conduzido por Rinara Coimbra de Morais; pelo professor de teatro, Lucas Valeriote, e pela professora de libras, Valeria Godoi. Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 15/05/2021 18:42

ITAPERUNA- A Associação Esportiva Cultural Regional situada em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, realizou a apresentação de conclusão do projeto “Do Palco Pra Vida”. Essa iniciativa iniciou em fevereiro e foi responsável por promover aulas de teatro e libras (Língua brasileira de sinais) gratuitamente para a população da maior cidade da Região. A primeira etapa desse projeto ocorreu de forma online e os vídeos estão disponíveis no canal da Associação no youtube. Já a segunda etapa foi realizada de maneira presencial no Itapuã clube (centro esportivo e cultural da Associação). O projeto foi conduzido por Rinara Coimbra de Morais; pelo professor de teatro, Lucas Valeriote, e pela professora de libras, Valeria Godoi.

A conclusão do projeto brindou com uma apresentação de música em libras e uma apresentação de teatro realizada pelos alunos dos projetos Glauciano dos Santos, Marilia Costa, Leandro Fagundes, Evellyn Portella, Raiza de Souza, Vitória Silva e Pablo Guerreiro. O espetáculo foi apresentado para um público reduzido, em local aberto respeitando todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19.

O público pode acompanhar esquetes de humor e improviso, entre uma dinâmica e outra, muitos risos e descontração, a ultima dinâmica da apresentação marcou de forma extremamente positiva o espetáculo, pois foi realizado um jogo de perguntas, onde quem errava a pergunta era presenteado com uma torta na cara. Essa brincadeira contou com a participação não só dos professores e dos alunos do projeto, mas também de representantes do público presente, como o professor Godoi, Wadson Veloso, entre outros.