Por Lili Bustilho

Publicado 18/05/2021 11:03

Bom Jesus do Itabapoana - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, informou à população que foram detectados, no munícipio, 11 casos do "novo coronavírus" causados por novas variantes do Covid-19.

Confira a distribuição dos casos:

Variante P1 (origem: Amazonas) – 9 pessoas

Variante P2 (origem: Rio de Janeiro) – 1 pessoa

Variante B.1.1.7 (origem: Reino Unido) – 1 pessoa

A pasta reforça a necessidade de manter os cuidados para evitar o contágio pela doença:

– Não participe de aglomerações;

– Higienize as mãos com frequência, com álcool 70º, água e sabão ou solução sanitizante;

– Use a máscara cobrindo ao mesmo tempo o nariz e a boca;

– Mantenha distância de pelo menos 2m de outras pessoas;

– Evite contato com pessoas com sintomas;

– Se você sentir qualquer sintoma de síndrome gripal, procure atendimento médico o mais rápido possível.