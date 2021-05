Confirmado primeiro caso da Variante P.1 em São José de Ubá. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/05/2021 12:37

São José de Ubá - A Prefeitura Municipal de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou uma nota oficial na manhã desta terça-feira, dia 18 de maio , onde afirma ter no município o primeiro caso confirmado da variante P.1. Foi comunicado à população Ubaense que o município recebeu uma notificação do Lacen-RJ (Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro), alertando sobre a identificação de CASO DA VARIANTE P.1 entre os pacientes recentemente contaminados com a Covid-19 na cidade. Tendo por base esta notificação, a pasta pode estimar que esta variante do Sars-Cov2 circula no Município desde meados do mês de abril.



A nota cita ainda que "Ela tem caráter mais agressivo e seu comportamento leva ao avança das complicações mais frequentemente, atingindo também as pessoas mais jovens e sem comorbidades. Por tanto, solicitamos à população Ubaense que redobre a atenção e mantenha-se firme nos cuidados preventivos, como: uso de máscara, higienização das mãos e objetos com Álcool 70%. Também evitem aglomerações e busquem transitar pelas ruas somente quando necessário. Reforçamos que a vacinação é a nossa maior aliada nesse combate, mas ainda assim, não garante que a doença não possa ser contraída. Quanto maior a prevenção mais cedo nós venceremos esta pandemia!", informou a SMS.

Dados do boletim epidemiológico indicam que desde o início da pandemia até o dia 17 de maio foram 553 casos confirmados; 14 ativos; 63 internações; 39 altas médicas e 5 pacientes seguem hospitalizados. Dezenove moradores morreram em decorrência de complicações da doença. A prefeitura disponibiliza o atendimento Covid pelo telefone (022) 3866-1102.