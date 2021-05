Programa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Gabinete de Varre-Sai juntamente com a Secretaria Municipal de Administração. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 22/05/2021 15:05 | Atualizado 22/05/2021 15:06

Varre-Sai - A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), vai realizar neste domingo (23/05), a partir das 9 horas, na Escola Municipal Primo José Sobreira, a prova objetiva para o Programa de Estágios. Serão oferecidas vagas para cadastro de reserva, através do Processo de Seleção de Estagiários, em 24 cursos de diversas áreas de ensino.

O gabarito das provas será divulgado no dia 27/05 e resultado final no dia 31/05, através do site da Prefeitura www.varresai.rj.gov.br

As inscrições foram realizadas no período de 3 a 14/05, no setor de Protocolo da prefeitura. As vagas para cadastro de reserva são nas áreas de: Administração, Agropecuária, Biologia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Ambiental, Informática, Licenciatura em Letras, Biologia, Matemática ou Pedagogia (Normal), Medicina Veterinária, Sistema de Informação, Técnico em Administração, Agropecuária ou Enfermagem e Ensino Médio (para alunos a partir do 2º ano).

O Programa de Estágios é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Gabinete de Varre-Sai juntamente com a Secretaria Municipal de Administração. Serão respeitados todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, sendo permitida somente a entrada no local da prova de candidatos usando máscaras.