Transferência de um menino de 7 anos ocorreu na tarde de sábado, 22. Foto: Jornal na Boca do Povo

Por Lili Bustilho

Publicado 22/05/2021 17:50 | Atualizado 22/05/2021 18:05

Santo Antônio de Pádua - Uma menina de 13 anos; dois meninos de 7; duas mulheres - 30 e 51 -, e dois homens , - 38 e 52 anos -, ficaram feridos durante uma colisão envolvendo dois veículos na RJ-186, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, às 6 horas da manhã deste sábado, 22, o destacamento do 21°GBM (Itaperuna-RJ) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na referida rodovia estadual, próximo a localidade de Mangueirão. Os bombeiros informaram também que o homem de 52 anos recusou atendimento e foi liberado no local, as demais vítimas foram conduzidas para o Hospital Hélio Montezano. Continua após.



Já às 14 horas e 30 minutos a aeronave do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a transferência de uma das crianças de 07 anos para o hospital Alberto Torres em São Gonçalo, no RJ.