Fica desobrigado o uso de máscara de proteção respiratória - Pixabay

Publicado 11/03/2022 07:00 | Atualizado 11/03/2022 11:33

A Prefeitura de Itatiaia flexibilizou a partir de quinta-feira (10) o uso de máscaras em locais fechados e abertos no município. A decisão considera a recomendação do Comitê Municipal de Crise do Município de Itatiaia.



São levadas em consideração ainda a diminuição da taxa de incidência de casos graves e óbitos, redução da positividade dos exames, assim como redução da demanda por leitos de internação decorrentes da Covid-19 e a elevada cobertura vacinal.



Em lugares fechados para as pessoas imunocomprometidas, com comorbidades de alto risco e com sintomas de síndrome gripal, além de ambientes hospitalares (consultórios, clínicas, laboratórios e congêneres) o uso segue recomendado.