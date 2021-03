Os três pacientes estão internados no Hospital da Unimed. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/03/2021 23:07

MACAÉ - Dois casos suspeitos de Covid-19 em crianças estão sendo investigados em Macaé, no Norte Fluminense. Um recém-nascido, de um mês, testou positivo para a doença e está internado na enfermaria do Hospital da Unimed, no Centro, conforme informou a secretária de Saúde do município, Liciane Furtado, durante entrevista coletiva realizada na noite desta sexta-feira (12).



Os outros dois casos suspeitos são de um bebê de três meses e uma criança de três anos, que também se encontram internados no Hospital da Unimed. Foram colhidas amostras dessas crianças e o resultado do exame para o novo coronavírus está sendo aguardado. Dois dos pacientes internados são moradores de Macaé e um de Rio das Ostras. As três crianças estão sendo monitoradas pela secretaria de Saúde e se encontram em estado estável.

Nesta sexta-feira, o prefeito de Macaé adotou outras medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Uma delas, a instalação de bloqueios sanitários, visa coibir que moradores de municípios vizinhos superlotem o sistema de Saúde da cidade.



As barreiras sanitárias nos acessos de Macaé voltarão neste sábado (13), 24 horas por dia. Os bloqueios ocorrerão no trevo de acesso ao Parque de Tubos, antes do Terminal Urbano, no sentido Rio das Ostras-Macaé; na RJ-168 (antes do acesso à BR-101) e na Rodovia Amaral Peixoto, Cabiúnas (em frente ao trevo de acesso à Carapebus). Com isso, será permitida a entrada apenas de pessoas que comprovarem vínculo com o município, seja de trabalho ou moradia. A comprovação deve ser feita por documento correspondente que poderá ser apresentado em meio físico ou digital.