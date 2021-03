Macaé é uma das 14 cidades do Estado do Rio que aderiram ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para a aquisição de mais vacinas. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/03/2021 17:37



MACAÉ- O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, sancionou o projeto de Lei da Câmara Municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmados entre municípios brasileiros a fim de adquirir vacinas, equipamentos, medicamentos e insumos na área de saúde para o enfrentamento à Covid-19.

A lei 4.723/2021 começou a vigorar nesta segunda-feira (15). Macaé é uma das 14 cidades do Estado do Rio que aderiram ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19. A ideia é não depender apenas do Plano Nacional de imunização.

“É bom deixar claro que o consórcio da FNP é promissor, já que terá a força de negociar milhões de doses para os mais de 200 municípios que aderiram à iniciativa. Porém esse não é o nosso único esforço por mais vacinas. Temos um protocolo de intenções assinado com o Instituto Butantã para a aquisição da Coronavac., já abrimos, junto ao Consulado da Índia, contato com o Instituto Serum, fabricante da vacina da Oxford/Astrazeneca para a compra deste imunizante. Também estamos buscando negociar junto com o Fundo Soberano da Rússia, a aquisição da vacina Sputnik V. É bom lembrar que o mundo inteiro está em busca de vacinas e as disponíveis para o mercado Brasileiro foram todas encampadas pelo Governo Federal para o Plano Nacional de Imunização. Mas nosso governo trabalha dia e noite por uma solução e, se Deus quiser, em breve teremos vacinas para todos a população de Macaé”, afirmou o prefeito de Macaé.

Além de Macaé, também formalizaram a adesão ao consórcio para a compra de vacinas os municípios do Rio de Janeiro, São João de Meriti, Petrópolis, Barra do Piraí, Saquarema, Arraial do Cabo, Vassouras, Cordeiro, Mendes, Comendador Levy Gasparian, Macuco, Areal e Volta Redonda.

A ideia surgiu após a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), no último mês, que autorizou estados e municípios a adquirirem as doses, inclusive fabricadas em outros países – e devidamente registradas por órgãos reguladores – se a União descumprir o Plano Nacional de Imunização (PNI) ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes.

Para facilitar e reduzir o custo da compra, a intenção é estabelecer valor de frete único entre os municípios. As medidas visam o respeito e transparência quanto ao uso do dinheiro público.

Carta de Intenções com a Índia

Macaé formalizou uma carta de intenções com a Índia para agilizar a compra, pelo município, da vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19. O prefeito Welberth Rezende recebeu, no último mês, o cônsul geral do país, Amit Kumar Mishra. O objetivo foi alinhar o compromisso do governo de vacinar a população macaense.