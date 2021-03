Sessão da Câmara de Vereadores de Macaé (17/03/2021). Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/03/2021 13:10 | Atualizado 17/03/2021 13:25

MACAÉ - Após várias postagens polêmicas em suas redes sociais, onde costuma adiantar assuntos relacionados à administração pública no enfretamento à Covid-19 em Macaé, o secretário adjunto de Média e Alta Complexidade, Dr Carlos Emir Jr, concedeu entrevista à uma rádio local, na manhã desta quarta-feira (17), onde revelou dados sobre a doença e antecipou questões como a determinação de lockdown, taxa de ocupação de leitos e a circulação de novas variantes do coronavírus na cidade.

A antecipação do secretário ao pronunciamento do prefeito, Welberth Rezende, foi pauta na sessão da Câmara Municipal, também na manhã desta quarta. O presidente da Casa Legislativa, Cesinha, alertou para o pânico que decisões ainda não decretadas, podem gerar em toda população. Cesinha se referiu à Carlos Emir como diretor do Hospital Público Municipal (HPM) e pediu, como presidente da Câmara, que o secretário não traga mais pânico para a cidade.

“Quero fazer um pedido com muito carinho ao Carlos Emir. Vamos jogar no mesmo time, nós estamos aqui com um único objetivo, conter a pandemia e não trazer mais pânico ainda para a população”, destacou. Já o vereador Thales Coutinho, disse que secretário não pode querer dar furo de notícia e falar por ele, pois isso, ao invés de ajudar, atrapalha. “Não pode secretário adjunto querer holofote, querer ser pavão neste momento, e atravessar toda uma comunicação, gerar um caos e um tumulto na cidade. É preciso o mínimo de responsabilidade neste momento. Que ele tenha consciência de que está trazendo um desgaste muito grande para o governo e para todos. Quem fala pelo governo é a secretaria de comunicação ou o prefeito”, afirmou.



A presença do prefeito Welberth Rezende para falar sobre assuntos referentes à pandemia era aguardada na sessão desta terça-feira, mas o chefe do Executivo não pôde comparecer em decorrência de uma trombose nas pernas, sequela da Covid-19. O prefeito testou positivo para a doença em dezembro de 2020. Por recomendação médica, ele cumpre sua agenda de casa.