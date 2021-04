A cidade com bloqueios em três acessos, no Curato de Santa Catarina; na Estrada de Macabuzinho e na RJ-182. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/04/2021 16:26

CONCEIÇÃO DE MACABU - A Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu instalou barreiras sanitárias no município nesta quinta-feira (8). A resolução foi assinada pela Secretária Municipal de Saúde, Raquel Moreno, e publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (7). A pasta vai gerir o funcionamento da barreira, previsto pelo Decreto 058.



De acordo com o documento, será aferida a temperatura de todos que estiverem autorizados a entrar no município, estando em estado febril (crianças e adultos 37,5° C) e sejam residentes do município de Conceição de Macabu, serão encaminhados ao Centro de Referência de Síndromes Gripais.

Publicidade

Caso não seja residente do município, deverá retornar à cidade de origem. A cidade com bloqueios em três acessos, sendo no Curato de Santa Catarina (em frente ao Subposto de saúde); na Estrada de Macabuzinho - Vila Tavares (em frente ao subposto de Saúde); e RJ 182 (escola da Piteira).



Estão autorizados a entrar no município:



- Moradores do Município de Conceição de Macabu, com a devida comprovação de residência;

- Trabalhadores autônomos e/ou contratados de empresas ou órgãos públicos sediados no Município de Conceição de Macabu, devendo ser comprovado o vínculo empregatício e/ou contratual;

- Entregas somente com a devida comprovação através de nota fiscal, autorizada passagem para entregas em outros municípios;

- Compromissos legais e/ou médicos no Município de Conceição de Macabu, devidamente comprovados, conforme lista taxativa que segue:

a) Consultas médicas - apresentar comprovação do agendamento;

b) Audiências em tribunais - apresentar citação/intimação;

c) Atendimentos em órgãos públicos - apresentar comprovante de agendamento;

É importar frisar que somente ingressará no Município de Conceição de Macabu, a pessoa para o qual o compromisso está agendado, sendo proibida a entrada de acompanhantes, salvo nos casos de idosos; Crianças e adolescentes e Gestantes, que poderão estar acompanhadas pelo (a) cônjuge, companheiro (a) e/ou pai/mãe do nascituro.