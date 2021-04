Prefeito Welberth Rezende acompanhou a chegada dos materiais Divulgação

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, acompanhou a chegada de novos respiradores e equipamentos para reforçar a assistência ao paciente da Covid-19, na manhã desta sexta-feira (9). Os materiais foram recebidos e armazenados no Hospital Público Municipal (HPM).

"Embora estejamos fazendo todo o possível para a manutenção das vidas, os números da Covid ainda são muito preocupantes. Tal como acontece em todo o país, e Macaé não é uma ilha, essa variante do Coronavírus está mais transmissível e letal. Por isso venho aqui reforçar que, para vencermos essa guerra, precisamos do seu apoio. O governo tem feito a sua parte: ao contrário da grande maioria dos municípios do Estado e Brasil, em Macaé não tem faltado UTI e nem assistência para ninguém", destacou o prefeito Welberth Rezende.

De acordo com o último covidímetro, divulgado pela prefeitura de Macaé, nesta quinta- feira (8), a cidade está na faixa vermelha, com 70% de ocupação dos leitos de UTI SUS Covid-19, 1,72 % de taxa de letalidade e 268,4% de reprodução da doença.

O município registrou 14.109 casos positivos do coronavírus e 414 óbitos pela doença.

"Precisamos que a população colabore evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social e respeitando as normas sanitárias. Apenas juntos venceremos a Covid-19.", pontuou o prefeito de Macaé.