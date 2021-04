Relações Públicas da PM morre vítima da Covid-19 em Macaé | Macaé | O DIA

Marcus Vinícius era lotado na P5, seção de Comunicação e Relações Públicas do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM). Foto: Reprodução/Facebook.

MACAÉ - O policial militar Marcus Vinícius Peixoto Moreira, de 48 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (13), vítima da Covid-19, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a corporação, ele estava internado no Hospital Público Municipal (HPM) desde o dia 29 de março, onde chegou a ser intubado, mas não resistiu. O subtenente Marcus Vinícius era lotado na P5, seção de Comunicação e Relações Públicas do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM).

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do companheiro subtenente Marcus Vinícius. Ele contribuiu muito com a unidade durante o tempo que ficou na seção. Infelizmente nosso combatente não resistiu e veio a óbito. O Comando do 32º BPM presta suas condolências e todo apoio e suporte necessários aos seus familiares. “Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a FÉ.” 2 Timóteo 4:7”, disse em nota o comando do 32º BPM.

O militar morava em Rio das Ostras, trabalhava no quartel do 32º BPM em Macaé e deixa a esposa Débora Fernandes Moreira. O casal não tinha filhos. O local do velório e sepultamento não foram divulgados.