Por Bertha Muniz

Publicado 13/05/2021 16:26 | Atualizado 13/05/2021 16:27

MACAÉ - Fomentar a atividade agrícola, criando um arranjo na produção local com mais geração de emprego e produtividade na agroeconomia, voltada para incentivos ao produtor rural. Esse é o objetivo detalhado pelo prefeito Welberth Rezende para o crescimento da agricultura, durante visita, nesta terça-feira (11), à Fazenda Saudade com o Secretário de Agroeconomia, Luiz Fernando Borba Pessanha.

"Vamos avançar em incentivos ao agricultor para aumentar a produção rural. Macaé é terra do petróleo e gás, mas também estamos trabalhando novas oportunidades na área de turismo, educação e também muitas possibilidades na agricultura", ressaltou.

Luiz Fernando Borba Pessanha observou que o projeto é criar uma cooperativa de grãos para aumentar a produtividade dos agricultores de Macaé. "Vamos montar uma cooperativa de grãos. A agroeconomia vai entrar com estrutura jurídica e contábil. Queremos trazer mais produtores, incentivando os de pequeno porte", disse, destacando que a cooperativa poderá fazer secagem e terá equipamento para colheita, o que vai dar o suporte para aumentar o volume de produção e gerar emprego.

O proprietário da Fazenda Saudade é o produtor rural Gonçalo Meireles Dias, o maior de milho, soja e feijão do Estado do Rio, e um dos líderes na pecuária: são 9,8 mil cabeças de gado com trabalho de confinamento. "Os portos do Rio vão começar a ter um terminal para grãos para atender Rio, Espírito Santo, sul da Bahia e Minas Gerais. Para isso precisamos ter volume de soja e milho, que são os dois principais commodities para exportação. É importante que o grande, médio e pequeno agricultor participem", assinalou Gonçalo.

Produção da soja na Fazenda Saudade é do tipo 1 e supera média nacional

Gonçalo contou que durante alguns anos estudou com a Embrapa a melhor alternativa para definir o tipo de soja que se adapta ao clima local. "Escolhemos o tipo de soja ideal para o nosso solo. Tivemos este ano uma produtividade de 73 sacos por hectare, que consideramos muito bom, acima da média nacional (65 sacos por hectare) e a qualidade da categoria da soja foi o tipo 1", informou.

Publicidade

A produtividade de milho no Brasil é 90 sacos por hectare. A Fazenda Saudade gente chega a produzir 120 sacos por hectare. "É um incentivo para todos os produtores, precisamos que mais produtores plantem soja, plantem milho para criarmos um mercado com volume significativo", comentou. A Fazenda Saudade possui 50 funcionários.