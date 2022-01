Estima-se que a procura por tratamentos estéticos aumenta cerca de 30% no verão - Reprodução Internet

Estima-se que a procura por tratamentos estéticos aumenta cerca de 30% no verãoReprodução Internet

Publicado 26/01/2022 08:00

Macaé - O verão estimula os cuidados com a aparência. Nessa época do ano, sempre rola aquele arrependimento por não ter conseguido fazer antes os procedimentos estéticos que gostaria. Sem falar que, o aumento de peso foi umas das consequências do período de isolamento social por conta do Covid-19. Mas, nem tudo está perdido. Por mais que muitos pensem que o inverno é a melhor época para obter o corpo desejado por meio de tratamentos estéticos, também é possível realizá-los no verão.

De fato, quanto antes puder realizar os tratamentos estéticos melhores serão as respostas, mas isso não impede que possa ter bons resultados em um curto espaço de tempo.

Estima-se que a procura por tratamentos estéticos aumenta cerca de 30% nesta época. Procedimentos voltados para a hidratação, redução de celulites e estrias, eliminação de papadas, redução de medidas e para a renovação da pele, são os mais procurados.

De acordo com Neia Alexandre, esteticista, proprietária da clínica InFashion, atuante em Macaé há 20 anos, é possível fazer alguns tratamentos sem prejudicar as férias, banhos de piscina e idas ao clube ou à praia. A única ressalva é que os cuidados devem ser redobrados, afinal, os dias são mais quentes e a exposição solar aumenta já que o sol dá as caras mais vezes e com mais intensidade.

Neia dá dicas sobre os procedimentos mais indicados para a estação mais quente do ano e também os principais cuidados que se deve tomar após a realização deles.

Para a redução de medidas, por exemplo, o ideal é submeter-se à drenagem modeladora, um tipo de massagem que auxilia contra a retenção de líquido e ressalta as curvas do corpo.

O peeling ultrassônico para limpeza facial é ideal para a remoção de impurezas. Indolor e não invasivo, o peeling ultrassônico atinge as camadas superficiais da pele sem causar desconforto. Como acontece por meio de ondas de ultrassom, promove uma suave renovação celular sem causar efeitos de descamação e vermelhidão. É um tratamento indicado principalmente para quem deseja clarear olheiras, diminuir os poros, eliminar rugas superficiais e reduzir manchas e cicatrizes.

Outro tratamento indicado é a Radiofrequência e a Mesoterapia com Ozônio, para reduzir celulites, estrias, flacidez e gordura localizada. Se o que mais quer é acabar com a celulite, estria, flacidez ou queimar gordura localizada, esses são os procedimentos mais indicados. Eles estimulam a produção de colágeno e o metabolismo das células.

“Nesta época do ano, temos um aumento de 30% na procura por tratamentos estéticos. Quem não quer se livrar daquela mancha na pele ou gordurinha localizada no verão? É possível, sim. Claro que existem restrições e cuidados, mas é possível”, concluiu, Neia.