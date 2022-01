O Programa Limpa Rio iniciou nesta quarta-feira (19/01) a limpeza dos rios que concentram atividades no desassoreamento dos rios Pavuna e Sarapuí - Divulgação / PMN

O Programa Limpa Rio iniciou nesta quarta-feira (19/01) a limpeza dos rios que concentram atividades no desassoreamento dos rios Pavuna e SarapuíDivulgação / PMN

Publicado 21/01/2022 18:18 | Atualizado 21/01/2022 18:44

Nilópolis - O Programa Limpa Rio, executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), chegou em Nilópolis. A iniciativa atende um pedido do Governo Municipal. O programa abrange a limpeza e o desassoreamento de corpos hídricos. Os trabalhos iniciaram nesta quarta-feira (19/01), com a limpeza e o desassoreamento dos rios Pavuna e Sarapuí. Além disso, foi feita uma drenagem dos resíduos sólidos da barragem do Gericinó.





O prefeito Abraãozinho acompanhou a limpeza dos rios junto com a vice-prefeita Flávia Duarte, o secretário de Meio Ambiente Dean Senra e o presidente da Câmara, Rafael Nobre Divulgação / PMN



A coleta no município acontece a partir de 6h30. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, o caminhão de coleta de lixo passa no lado do município onde situa a prefeitura e, nas terças, quintas-feiras e sábados, a coleta acontece no lado da praça do chafariz.



A Secretaria Municipal de Serviços Públicos disponibiliza os telefones (21) 2692-1511 e (21) 2693-2009 para que a população possa denunciar pontos de despejo irregular de lixo e também informar sobre locais onde a coleta pode estar sendo ineficiente. O Programa Limpa Rio tem como objetivo promover a manutenção e limpeza dos leitos e margens dos corpos hídricos. "É uma operação fundamental para essa área altamente atingida pelas fortes chuvas para ajudar essa população dos bairros de Olinda e Cabral", ressaltou o prefeito Abraãozinho (PL), que acompanhou de perto a limpeza dos rios junto com a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o secretário de Meio Ambiente Dean Senra e o presidente da Câmara, Rafael Nobre.Vale lembrar que a coleta de lixo é de grande importância para o bom funcionamento e saneamento do município. Por isso, a prefeitura conscientiza e informa a população a respeito dos detalhes da coleta.A coleta no município acontece a partir de 6h30. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, o caminhão de coleta de lixo passa no lado do município onde situa a prefeitura e, nas terças, quintas-feiras e sábados, a coleta acontece no lado da praça do chafariz.A Secretaria Municipal de Serviços Públicos disponibiliza os telefones (21) 2692-1511 e (21) 2693-2009 para que a população possa denunciar pontos de despejo irregular de lixo e também informar sobre locais onde a coleta pode estar sendo ineficiente.