Prefeito Rodrigo Neves assina ordem de início da desobstrução do túnel do Tibau

NITERÓI – O prefeito Rodrigo Nevesa ordem de início das obras dedo canal da Lagoa de Piratininga. A intervenção tem como objetivo restabelecer o, já que no início de 2019 houve o, o que interrompeu parte desta ligação natural e essencial ao ecossistema lagunar ( saiba mais clicando aqui ). A construção dofoi feita pelo Instituto Estadual do Ambienteem 2008, sendo, desta forma, opela desobstrução. No entanto, após entendimentos entre Município e Estado, a. Para tirar este projeto do papel,, segundo informações de ambas as esferas.“Após um processo de licitação, uma empresa especializada em perfuração e desmonte de São Paulo venceu a concorrência e vai começar as obras já a partir da semana que vem. Nós esperamos que, em três meses, a partir de hoje, a gente tenha esse túnel completamente desobstruído, retomando o fluxo de água entre o mar e a lagoa”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves. O sistema lagunar da Região Oceânica tem uma gestão compartilhada entre o Município de Niterói e o Governo do Estado. Desde 2013, um convênio de co-gestão foi assinado entre o órgão e a Prefeitura de Niterói.O desmoronamento de rochas do túnel foi analisado por técnicos do Município e especialistas externos. Constatou-se que o acidente foi causado por falha de execução da obra, cabendo ao Inea as obras de desobstrução do túnel do Tibau. O Município de Niterói ofereceu toda a ajuda necessária para restabelecer o fluxo de água entre a Lagoa de Piratininga e o mar, já que o sistema lagunar da Região Oceânica tem uma gestão compartilhada entre o Município de Niterói e o Governo do Estado.Com base nisso, a Gestão do Sistema Lagunar de Niterói contratou a elaboração de um relatório-base para avaliação da área e intervenções necessárias, montar um termo de referência e iniciar um processo de tomada de preços para a obra. O procedimento foi paralisado quando o Inea informou, em outubro de 2019, que não era competência do município a obra, e que iria realizar a intervenção para desobstrução do túnel.Como o órgão estadual não realizou a obra, a gestão municipal, em fevereiro deste ano, repetiu a montagem do termo de referência e a cotação de preços para o lançamento de edital. No dia 24 de junho, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), publicou o novo chamamento público para finalmente restabelecer os fluxos hídricos entre o mar e lagoa.Desde a assinatura do convênio de co-gestão, em 2013, a Prefeitura de Niterói tem realizado diversas iniciativas, por meio do PRO Sustentável, com foco na sustentabilidade e recuperação ambiental das bacias hidrográficas da região e do Sistema lagunar de Piratininga-Itaipu. Entre elas, a renaturalização do Rio Jacaré e o projeto “Se liga na Rede”, que realiza fiscalizações regularmente de ligações na rede coletora de esgoto da concessionária Águas de Niterói.