"Precisamos trazer a reflexão para a sociedade sobre esse tipo de postura violenta de pessoas que ameaçam a integridade física daqueles que divergem de seus pensamentos. Isso precisa acabar", afirmou Axel Grael.

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 09:43

Niterói - O prefeito de Niterói Axel Grael (PDT-RJ) voltou a afirmar em entrevista para O DIA, que vai processar o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), após o parlamentar tê-lo ameaçado nas redes com uma “surra de gato morto”.



No dia 13 de fevereiro, Silveira afirmou que Grael deveria tomar vergonha na cara e “levar uma surra de gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição” por dissolver a Secretaria de Política de Drogas do município e reutilizar a estrutura para a criação da Secretaria do Clima.



A decisão da prefeitura foi avaliada alvo de deboche do deputado, que também chamou Grael de “brincalhão inapto e inepto”.



Na publicação, o deputado Daniel Silveira escreveu: "@axelgrael toma vergonha na sua cara! Filhote de @jdoriajr do karaleo! Vocês tem que levar uma surra de gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição."

Para o prefeito, o Brasil realmente está acima de todos e por mais que haja polarização, discussão política e diferenças ideológicas, ainda, assim, a democracia é intocável, imutável e irrevogável.

1 - Prefeito, o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), preso na noite de quarta-feira (16) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou o senhor, dias antes de ser detido. Como foi ler a postagem com conteúdo tão agressivo?



Acredito que não só eu, como toda a população no geral, ficou estarrecida com tudo que foi proferido pelo deputado. Silveira é o primeiro com a prisão motivada pelo crime previsto na Lei de Segurança Nacional (LSN), sancionada durante a ditadura militar (1964/1985), um período que os brasileiros querem esquecer, mas que ele e alguns outros teimam em defender. As fake news e os ataques aos ministros da STF não podem ficar impunes. Esta estratégia de praticar agressões verbais e graves ameaças contra os integrantes da Corte, tentando intimidá-los, fazendo alusão às nefastas consequências do Ato Institucional nº 5, não pode ser esquecida.



2- Já havia, em algum momento anterior, acontecido algum tipo de divergência com o deputado preso ou com o partido?

Nunca tive relação nenhuma com ele. Minha relação inclusive com o partido dele só foi breve e institucional. Acredito que a criação da Secretaria do Clima, publicada no Diário Oficial do município desta sexta-feira (12), tenha, de alguma forma, chamado a atenção dele e de outros parlamentares negacionistas.

Mas há de se salientar que a Secretaria foi feita utilizando a estrutura da Secretaria Municipal de Política Sobre Drogas, sem aumento de despesas ou criação de novos cargos. Fora isso, a Secretaria do Clima vai cuidar da prevenção e mitigação de danos relacionados às mudanças climáticas no município. A iniciativa é mais uma ação para cumprir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 do Sistema das Nações Unidas.



3 - Ao confirmar, por unanimidade, a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) deu demonstração de “unidade” diante dos ataques à instituição. O senhor acredita que os ataques do deputado podem ser vistos como um atentado orquestrado à democracia brasileira?

Claramente. Uma afronta à democracia, uma incitação à violência e onde ele ultrapassou todos os limites da civilidade. A prisão nos revela que não é possível protagonizar situações de embate, agressões físicas e xingamentos e fazer declarações antidemocráticas e despropositais, sem que a conta chegue. Essa atmosfera de ódio e essa postura violenta de pessoas que ameaçam a integridade física dos que discordam dos seus pensamentos deve ser combatida. Precisamos evitar a deterioração do debate político e prezar por uma engrenagem fluida e de aberto diálogo.



4 - Quais serão as medidas judiciais que serão tomadas?

Meus advogados estão analisando todas as medidas cabíveis, e atuaremos para que situações como essas não se repitam. Agiremos e espero que essa mentalidade baseada na degradação moral do ser humano, na perda da racionalidade, seja rechaçada. Acho que um cidadão que usa as redes sociais desta forma, com tamanho desrespeito e desprezo pelas instituições, pela democracia e pelos poderes constituídos deveria ser banido ou cancelado, como se diz hoje em dia. A justiça precisa ser feita.