Publicado 02/03/2021

Niterói - No mês das mulheres, o Solar do Jambeiro presta uma homenagem especial a elas, que, felizmente, cada vez mais têm assumido o papel principal de suas narrativas. De 8 a 12 de março, programações virtuais celebram o protagonismo de artistas nos âmbitos pessoais, acadêmicos e profissionais.







PROGRAMAÇÃO – SEMANA DA MULHER NO SOLAR DO JAMBEIRO



- Live: Flores de Jambo



Data: 8 de março (segunda-feira)



Horário: 15h



Onde: Instagram @solardojambeiro | Facebook.com/solardojambeiro







Duas conversas guiadas pela escritora e poetisa Sol de Paula. No primeiro bloco, a convidada é a atriz e diretora de teatro Gabriela Linhares, que vai falar sobre ‘Mulheres nas Artes Cênicas’. Já no segundo bloco, a cantora e ativista Elaiô Vavío compartilha seus conhecimentos em um papo sobre ‘Sabedoria Ancestral’. Além disso, a programação contará com uma apresentação da Orquestra de Cordas da Grota composta apenas por mulheres. Flores de Jambo tem como intuito celebrar o protagonismo de artistas em seus âmbitos pessoais, acadêmicos e profissionais.











- Flores de Jambo: mini exposição fotográfica







Data: 9 de março (terça-feira)







Horário: 18h







Onde: Instagram @solardojambeiro | Facebook.com/solardojambeiro











Homenagem às mulheres que contribuíram na construção do Solar do Jambeiro, como palacete, patrimônio e centro cultural de referência em Niterói. Uma mini exposição fotográfica conta a narrativa das mulheres que estão por trás dos espetáculos que são oferecidos no local. Curadoria com fotos do acervo da Casa.











- Flores de Jambo: exibição curta Ana’s







Data: 10 de março (quarta-feira)







Horário: 18h







Onde: YouTube.com/solardojambeiro







Ana’s traz o universo da agricultura apresentado por mulheres que têm em suas mãos o saber fazer do cultivo da terra. E no olhar a certeza do bem viver e o íntimo desejo de partilhar suas obras e existências.







- Flores de Jambo: mulheres no audiovisual







Data: 11 de março (quinta-feira)







Horário: 18h







Onde: Instagram @solardojambeiro | Facebook.com/solardojambeiro











A produtora Ana Acioli foi convidada para compartilhar suas experiências no audiovisual. Ela vai narrar as conquistas e as barreiras encontradas por mulheres nos sets.











- Flores de Jambo: encontro literário







Data: 12 de março (sexta-feira)







Horário: 18h







Onde: Instagram @solardojambeiro | Facebook.com/solardojambeiro







No último dia da semana da mulher, o Solar do Jambeiro promoverá um encontro de poetisas, que vão falar sobre suas obras e compartilharem saberes, criando, assim, uma rede de apoio e afeto.





