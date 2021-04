Taxa de ocupação para leitos exclusivos de UTI para Covid-19 na cidade está em torno de 90% Imagem Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:13

Niterói - A Prefeitura de Niterói já vacinou mais de 16% da população contra Covid-19, média quase duas vezes superior à do Estado do Rio de Janeiro (7,58%). O desempenho também é melhor que do País, que imunizou 9,46% dos brasileiros. Até esta segunda-feira (5), mais de 85 mil pessoas já tinham recebido a primeira dose na cidade. Hoje (5) e amanhã (6) estão sendo vacinados idosos com mais de 68 anos. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai apresentar, esta semana, uma atualização do calendário de vacinação para o período de 9 a 24 de abril. As informações foram divulgadas em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, na noite desta segunda-feira (5).

Até esta segunda-feira (5), Niterói contabiliza um total de 85.013 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, entre trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com deficiência institucionalizadas e quilombolas. Já receberam a segunda dose da vacina 25.872 pessoas.

Publicidade

O prefeito de Niterói, Axel Grael, reforçou que existem duas formas de combater o avanço desta doença, que é a vacinação e o distanciamento social. Ele destacou, ainda, o diálogo da Prefeitura com os diferentes setores da economia da cidade.

“Começamos hoje a vigência de um novo decreto que prorrogou as medidas de restrição até o próximo dia 12, com algumas mudanças importantes para que a gente possa manter a nossa mobilização no enfrentamento a essa pandemia. Temos acompanhado de perto e dialogado com diferentes setores da sociedade, porque entendemos e somos solidários com as dificuldades em função das restrições. Mas é fundamental, neste momento, para conseguirmos manter o controle dos números da Covid-19 e evitar uma sobrecarga na rede de saúde. Nenhuma outra cidade está fazendo o que Niterói está fazendo, com a criação de programas de auxílios sociais e econômicos como o Renda Básica Temporária, a ajuda aos MEIs, o Busca Ativa, e o Empresa Cidadã, que está beneficiando cerca de 3 mil empresas da cidade. Precisamos da ajuda da população para que todos fiquem em casa e evitem aglomerações”, disse o prefeito.

Publicidade

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, informou que a taxa de ocupação para leitos exclusivos de UTI para Covid-19 na cidade está em torno de 90%, e em cerca de 80% de leitos clínicos para tratamento da doença, seja na rede pública ou privada. Para ele, o ritmo de vacinação acima da média do Estado e do Brasil mostra o compromisso da Prefeitura de Niterói com o esforço de imunização e esforço dos profissionais da atenção básica da rede de saúde do município.

Rodrigo Oliveira lembrou que a Prefeitura de Niterói, em conjunto com as prefeituras de Maricá, do Rio e de Itaguaí, terá um novo calendário de vacinação que vai valer a partir de 26 de abril. Segundo o secretário, nos próximos dias Niterói vai divulgar o calendário que seguirá até 24 de abril, quando todos os idosos com 60 anos ou mais e os profissionais de saúde deverão estar vacinados, para então, iniciar esta nova fase, de forma planejada de acordo com as doses recebidas pelo Ministério da Saúde.



“O momento é grave no País e no Estado do Rio de Janeiro, inspira preocupação e exige de nós, gestores públicos, decisões corretas, baseadas na ciência e, principalmente, na hora certa. Mas também exige um esforço extra da população de preservar, mesmo depois de um ano de combate à pandemia, e postura exemplar da sociedade de Niterói, um esforço maior nesse processo, nesse momento, saindo de casa quando só for muito necessário, ficando em casa sempre que possível, para que a gente consiga, ao reduzir a circulação de pessoas, reduzir também a taxa de transmissão do coronavírus. Esperamos que com as medidas restritivas, nas próximas semanas a gente consiga observar esta queda”, pontuou o secretário.

Publicidade

Cestas básicas - A Prefeitura de Niterói está distribuindo mais um lote de cestas básicas para a população em vulnerabilidade social. As entregas começaram nesta segunda-feira (5) e seguem até 9 de abril, das 9h às 17h, nos CIEP Professor Anísio Teixeira (Fonseca) e CIEP Esther Botelho Orestes (Cantagalo). Desde maio de 2020, 111.662 cestas já foram distribuídas para garantir a alimentação da população durante a pandemia. A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem buscar a cesta está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura, no link https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48.

A entrega da cesta básica é realizada de acordo com a letra inicial do nome do beneficiário, para que possa acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração. Nesta segunda-feira (5), foram entregues as cestas para pessoas com nomes começados pelas letras de A até C. Na terça (6) será a vez das pessoas com nomes que comecem por D até I, na quarta (7), que tem as iniciais J, K e L. Na quinta (8), quem tem nome iniciado com as letras M até P, e na sexta (9), para nomes iniciados pelas letras Q até Z. Quem não puder comparecer aos locais de distribuição, pode indicar um procurador para retirar a cesta, basta imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. O uso da máscara é obrigatório.