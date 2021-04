Pioneirismo e criatividade na pandemia: uma possibilidade de superar a crise e até de faturar mais Imagem Arquivo Pessoal

Niterói - Não há tristeza maior para um dono de negócio do que vê-lo sem movimento, sem vida e sem cor. Para empresários e empreendedores, o espírito do tempo contemporâneo exigiu mudanças e adaptações nos mais diversos setores.. Vimos então, uma nova forma de viver, que chegou simultaneamente à crise de saúde mundial e que afeta tanto a vida individual de cada cidadão quanto a convivência em sociedade.

Kátia Vieira viu logo que teria que avaliar o impacto direto na forma com a qual sua empresa organizaria seu modelo de negócio. Os dados alarmantes divulgados não a fizeram menos aguerrida. E olha que as notícias são estarrecedoras: segundo dados divulgados pelo IBGE, na primeira quinzena de junho, 522,7 mil empresas tiveram que ser fechadas em decorrência da pandemia. Além disso, das 2,7 milhões que estão em atividade e foram entrevistadas, 70% reportaram que a pandemia teve um impacto geral negativo, com os setores de serviços e comércio entre os principais afetados.

Observando todo o cenário sobre à pandemia que se apresenta, a marca de moda dela, a Fullness, instituiu um novo meio para melhorar e adaptar as novas demandas no mercado da moda, e com isso driblar o cenário atual. Localizada em Icaraí, seu diferencial é oferecer peças exclusivas e selecionadas junto às marcas parceiras, além de oferecer também opções de peças Plus Sizes.

Foi assim que surgiu a ‘Mala Segura Fullness’, que possibilita o consumidor ter acesso as peças de roupas, onde poderá tocar nos tecidos, ver as cores e experimentar as peças.



Além disso, o serviço possui um atendimento diferenciado e exclusivo, contando também com uma assessoria de moda na hora de montar seus looks, cumprindo todos os protocolos de segurança. Para solicitar o serviço basta entrar em contato com o WhatsApp (21) 9815-8227.



O projeto que já estava sendo desenvolvido pela diretora Katia Vieira, há cerca de 9 meses, foi uma forma de driblar a crise que vem se acentuando e ao mesmo tempo trazer conforto e segurança aos clientes. A Mala Segura Fullness conta com um kit individual descartável. Os itens desse kit são: Jaleco, propé, touca, luva, máscara e álcool 70 em spray.



O cliente pode fazer o pedido no canal de WhatssApp da marca ou por outro meio de comunicação, tais como: Instagram, e-mail, identificando através de fotos, quais peças ela deseja receber ou apenas passando o que tem em mente e suas numerações. Feito isso agendamos a mala segura com data e hora em local a combinar com o cliente.

A nutricionista Michelly Boechat é adepta do serviço e adora: “Achei o serviço de mala segura muito prático e seguro, pois mesmo com o comércio fechado tenha a opção de receber em casa as peças do meu gosto, em segurança e ainda tenho a presença da consultora de moda”, comenta.

A marca que também tem uma loja física, em Icaraí permite que o cliente tenha essa nova possibilidade de comprar produtos da loja e ter essa nova experiência aliada a praticidade e comodidade.



"Sempre atendemos de forma personalizada cada cliente através do seu perfil de compra, e com isso, podemos fazer a mala com os produtos que seja a cara de cada cliente, assim conseguimos levar com segurança as roupas para o consumidor experimentar, e tomar a decisão de compra por uma peça de qualidade, confortável e exclusiva em Niterói ", avalia Kátia Viera, diretora da Fullness.

As vantagens se dividem em ambos os lados: tanto para cliente quanto para o varejista há muito o que se ganhar mesmo.

As vantagens das clientes de Kátia:

Não correr o risco de precisar sair de casa quando a recomendação é o isolamento social;

Solicitar sugestões de looks para a loja;

Experimentar as roupas com tranquilidade;

Testar combinações com outras roupas que já possui;

Receber a opinião das pessoas com quem convive;

Pagar diretamente pelo celular assim que decidir comprar;

Poder deixar a maleta de roupas na portaria do prédio para recolhimento.

Já a Kátia, tem o retorno da seguinte maneira:

Leva a experiência da loja até a casa do cliente;

Se torna mais participativa na vida dos seus clientes;

Se diferencia e faz o seu estoque girar;

As promoções e novidades chegam até os clientes e assim fazem girar as vendas;

Capta novos clientes através das redes sociais, sem necessidade de um e-commerce.