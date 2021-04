O Estrela Prateada é um circo-teatro que carrega uma certa nostalgia de um passado glorioso que não existe mais Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:45

Niterói - Mesclando a palhaçaria, a música, a poesia e o teatro de formas animadas, a dramaturgia e direção de Flávia Lopes nos conduzem para a história da sonhadora Ermínia Tcha Tcha, última artista da sua geração. Filha, neta, bisneta e tataraneta de figuras ancestrais do circo-teatro, ela continua montando a lona do Estrela Prateada em lugares difíceis de acessar. O espetáculo é uma metáfora do artista que tem como ofício mostrar o mundo com olhos de poesia a quem ainda não o viu.

A trajetória deste circo-teatro é contada e vivida pela idealizadora do projeto, a atriz Vanessa Dias, ao lado de seres inimagináveis como o homem-pássaro e Shirley, a pulga acrobata. A personagem, uma figura que “não faz nada certo”, como sua mãe pensou alto, era o orgulho do pai, o grande palhaço Bartholo, que dizia que ela nasceu mesmo foi para ser palhaça.

Publicidade

“Ermínia Tcha Tcha é um ser poético, que tem amor pelo seu ofício e muito orgulho de ser palhaça. A relação com o passado reacende a memória de algo que está no imaginário de uma infância não cronológica, que vê beleza e graça em uma trilha de formigas no caminho, na vida em um ovo de pulga, na lagarta que vira borboleta, no algodão doce que desmancha na boca e no cheirinho de café no fim da tarde”, destaca Flávia Lopes, convidada por Vanessa Dias para escrever e dirigir esta montagem.

Karina Neves e Jonas Hocherman assinam a direção musical e a trilha sonora, em uma pesquisa musical que rompe fronteiras culturais e passeia pelos ritmos do mundo. O cenário e figurino de Carlos Alberto Nunes resgata a memória do universo de circo-teatro e propõe uma pesquisa rica em detalhes. O visagismo da personagem é assinado por Mona Magalhães, que reforça a imagem da palhaçaria e dos vestígios de um tempo saudoso.

Publicidade

O projeto “Circo de Pulgas” tem patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da lei Aldir Blanc.

Ficha Técnica:

Publicidade

Idealização e atuação: Vanessa Dias

Dramaturgia e Direção: Flávia Lopes

Direção Musical e Música Original: Karina Neves e Jonas Hocherman

Adereços, cenário e figurino: Carlos Alberto Nunes

Visagismo: Mona Magalhães

Criação e confecção de bonecos: Vanessa Dias

Criação e confecção de máscara/acento: Flávia Lopes

Músicos: Ajurinã Zwarg - Bateria e percussão

João Bittencourt - Sanfona e teclado

Jonas Hocherman - trombone, trombone baixo e tuba

Karina Neves - Flauta baixo, flauta, flautim e percussão

Pedro Franco - Violão, violino e bandolim

Sonoplastia: Tito Neves

Mixagem e Masterização: Bruno Danton

Costureira: Katia Barbosa e Selma Eli

Cenotécnico: Marcos Souza

Técnico de cenário: Fernando Queiroz

Oficineira: Vanessa Dias

Filmagem e edição - espetáculo: Chamon Audiovisual

Edição do vídeo - oficinas: Guilherme Fernandes

Intérprete de Libras: Jadson Abraão

Designer gráfico: Manu Calmon

Mídias sociais: Manu Calmon

Fotografia: Renato Mangolin

Assessoria de imprensa: Lyvia Rodrigues | Aquela que Divulga

Produtor executivo: Fernando Queiroz

Produção: Bárbara Galvão e Fernanda Pascoal | Pagu Produções Culturais

Publicidade

SERVIÇO:

Temporada online: 10 (partir das 11h) a 18 de abril de 2021.

Publicidade

Classificação: livre

Duração: 40 minutos

Publicidade

Valor: gratuito

Local: youtube.com/circo-teatroestrelaprateada