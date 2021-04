Profissional tem mais de 10 anos de experiência em tratamentos ortodônticos e acredita na combinação de vários fatores para alcançar os melhores resultados Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 20:17 | Atualizado 12/04/2021 23:08

Niterói - Ela pode ser a musa da "Cidade Sorriso", me perdoe o trocadilho.

A proeza é de cair o queixo! A Ortodontista Fernanda Baboni, Mestre e Especialista em Ortodontologia, Especialista em Implantodontia e Master/ Excelência em Reabilitação oral com ênfase em Estética na ILAPEO, ganhou o prêmio mais desejado entre os dentistas: o de sorriso mais perfeito.

Já são 10 milhões de pessoas que tiveram as vidas transformadas pelo aparelho que é o que há de mais moderno em tratamento oral e estético: o Invisalign. Destes 1200 são escolhidos entre os que obtiveram resultado mais harmônico e elegante. 6 casos são da Dra Fernanda e um deles foi o escolhido como o 2º mais bem tratado na América Latina.



O procedimento vem ganhando cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Com diversas vantagens, ele utiliza uma tecnologia inovadora para alinhar os seus dentes e proporcionar um sorriso mais estético.

Muitas pessoas querem realizar um tratamento ortodôntico, porém, os incômodos causados pelos aparelhos tradicionais acabam afastando essa possibilidade. A partir disso, o Invisalign foi desenvolvido, tornando o processo mais confortável, higiênico e rápido.

Publicidade



Sempre muito doce e cuidadosa com seus pacientes, Dra Fernanda ganhou notoriedade com seu trabalho de excelência e com o carinho com que explica e instrui sobre cada tratamento. “Invisalign é um conjunto de alinhadores transparentes que são encaixados nos dentes e são trocados sequencialmente de 7 a 14 dias. Eles promovem o movimento dos dentes até que eles cheguem à posição mais agradável e adequada, da forma que foi planejado. Uma de suas principais vantagens é o fato dele ser bastante imperceptível e não traz desconforto e limitações na higiene e alimentação. Meus pacientes merecem o melhor e eu fico muito realizada com cada conquista deles. Com cada um que me revela o tanto que, ter os dentes alinhados e bacanas, fez diferença em suas histórias.”, conta a profissional.



Dra Fernanda explica ainda que primeiro se escaneia toda a boca com a ajuda do iTero, que é um scanner de alta precisão exclusivo para ortodontistas. Deste modo, é possível visualizar em 3D uma cópia dos dentes e da mordida. Faz-se as correções de posicionamento e assim, pode-se ver antes de começar o tratamento como os dentes ficarão. O que deixa os pacientes entusiasmados e otimistas: “Eles veem novas possibilidades, um novo rosto e uma aura bem mais feliz se revela.”, afirma.

E ela está certa. O sorriso é um símbolo de positividade contagiante universal. Sorrir dá vontade de sorrir ainda mais. Charles Darwin, o pai da teoria da seleção natural e do evolucionismo, foi quem descobriu essa máxima. Os pacientes da Dra Fernanda certamente já descobriram isso!!