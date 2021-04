Para receber a segunda dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação, identidade e CPF Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:02

Niterói - A Secretaria Municipal de Niterói vai suspender, a partir desta quarta-feira (14), a vacinação da primeira dose contra Covid-19 no município, até o envio de nova remessa pelo Ministério da Saúde. A Secretaria aguardou até o último momento a chegada do imunizante, o que não aconteceu. As vacinas em estoque são destinadas à segunda dose daqueles que tomaram a primeira.

A SMS aguarda nova remessa de doses pelo governo federal, responsável pela distribuição do insumo, para prosseguir com a imunização da população. A aplicação da segunda dose nos grupos já vacinados continuará nos 9 pontos de vacinação distribuídos pelo município.

A última remessa de vacinas foi recebida na sexta-feira (10), e as 6.350 doses já foram aplicadas em idosos e profissionais de Saúde conforme o calendário definido.

Publicidade

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.

Segunda dose - De segunda a sexta-feira, a vacinação da segunda dose realizada nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí, das 8h às 17h. A entrada nos locais é até 16h.

Publicidade

Aos sábados, duas policlínicas regionais e o drive thru do Campus Gragoatá da UFF ficarão abertos, das 8h às 12h, para vacinação. No dia 17 de abril, as Policlínicas Regionais Sérgio Arouca e Carlos Antônio da Silva. No dia 24, a vacinação acontece nas regionais do Fonseca e Itaipu. No dia 1º de maio, a imunização será realizada nas Policlínicas Regionais de Piratininga e Barreto.

Para receber a segunda dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação, identidade e CPF.