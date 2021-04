12 quilômetros de congestionamento Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:13

Niterói - Esta quarta-feira (14) exigiu muita paciência dos motoristas em Niterói.

As barreiras sanitárias implementadas por Axel Grael em Niterói começaram a funcionar. Medidas têm como objetivo tentar frear o avanço dos casos de coronavírus em Niterói. As barreiras foram colocadas nos pontos de acesso ao município, incluindo na divisa entre Niterói e São Gonçalo e no acesso a Ponte Rio-Niterói. Foi possível ver um trânsito intenso, com filas de carros.



O trânsito é complicado na BR-101 e na descida do pedágio da Ponte Rio-Niterói, nas saídas da Jansen de Melo, Feliciano Sodré e Alameda São Boaventura, onde estão as barreiras. Na RJ-104, o congestionamento causado até o momento em rodovia estadual é de cerca de 4 quilômetros, já se aproximando da Comunidade do Novo México. Em razão disso, foi descolado policiamento para evitar roubos aos veículos parados no congestionamento.



As barreiras foram anunciadas pelo prefeito de Niterói Axel Grael na última segunda-feira (12), pelas redes sociais. Com a nova medida, será possível medir a temperatura daqueles que desejam entrar em Niterói. Caso a pessoa esteja com febre, sua entrada na localidade não será permitida.