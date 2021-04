Prefeitura informa que retorno será feito de forma gradual Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 13:26 | Atualizado 15/04/2021 17:50

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai autorizar a reabertura, de forma escalonada, das atividades econômicas na cidade na próxima semana, com a melhora apresentada pelos indicadores da pandemia do coronavírus após o Período Emergencial de Prevenção à Covid-19. A partir de segunda-feira (19), alguns serviços como comércio de rua, shopping centers, academias e salões de beleza poderão reabrir, cumprindo os protocolos de distanciamento social e higiene determinados pelo município. A retomada das aulas presenciais em parte do Ensino Fundamental também começa na segunda-feira. Depois de alcançar 12,8 em meados de março, o indicador síntese do Painel de Painel de Monitoramento da Covid-19 vem apresentando melhora e, nos últimos dias, caiu para 10,5.

A retomada dos setores será feita de forma escalonada. A partir da próxima segunda-feira (19), os seguintes estabelecimentos estarão autorizados a funcionar: comércio de rua, shopping centers, cafeterias, centros comerciais, atividades individuais e coletivas ao ar livre e academias. Serviços do setor de beleza, como salões de beleza, e bancas de jornais podem funcionar a partir do dia 20. Clubes esportivos podem abrir a partir do dia 21 e teatros, cinemas e museus a partir do dia 22. Os horários de funcionamento permitidos para cada atividade serão divulgados ainda esta semana.

Publicidade

As aulas presenciais da Educação Infantil continuam permitidas. O retorno do Ensino Fundamental I será feito aos poucos. Para o 1º, 2º ano e 3º ano, as aulas na forma presencial estão autorizadas a partir do dia 19 de abril. Para o 4º e 5º, as aulas retornam a partir do dia 26 de abril. O Ensino Fundamental II está autorizado a retomar as aulas presenciais no dia 3 de maio.

Bares, quiosques, restaurantes com serviço de buffet e casas de festas só poderão abrir quando a cidade retornar ao estágio Amarelo Nível 2 do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. Casas noturnas só terão autorização para reabertura quando Niterói atingir o estágio Amarelo Nível 1. Em pronunciamento nas redes sociais nesta quinta-feira (15), o prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatizou que o monitoramento da Covid-19 na cidade é feito diariamente.

Publicidade

“No começo de março, verificamos que o indicador síntese mostrou uma tendência de crescimento e, então, tomamos a decisão de implantar uma série de restrições na cidade. Registramos grande demanda de internações e nos vimos obrigados a tomar essas medidas. Observamos que este salto de risco na cidade chegou a um indicador síntese de 12,88. Em função desse esforço que fizemos, juntos, conseguimos reverter a curva e, hoje, estamos com o indicador síntese em 10,5. Isso mostra que todo o esforço valeu a pena. Evitamos o que está acontecendo em outras cidades. Não temos pessoas morrendo na fila para internação como em outras regiões. Agradecemos a cada um e reconhecemos o esforço que cada comerciante, cada família teve neste período”, ressaltou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, os indicadores de monitoramento da doença na cidade apontam que a curva de subida que vinha se apresentando nas últimas semanas foi revertida.

Publicidade

“Seguindo a ciência, acompanhando o grave cenário no Brasil, nos organizamos e nos antecipamos, tomando medidas de restrição no momento certo, lá em março. Como resultado, já começamos a observar queda em dois indicadores fundamentais nesse momento: redução nas unidades de urgência que atendem Covid-19 e do número de pessoas que precisam de internação na rede pública e privada. Nós temos hoje uma tendência de queda no número de pessoas que buscam e precisam de internação. Conseguimos reverter o que era uma curva de subida e estamos em cenário de queda. O próximo passo é iniciarmos um processo de redução da taxa de ocupação. É uma notícia que nos enche de esperança e mostra que as medidas necessárias foram tomadas. Essas boas notícias reforçam a necessidade de continuarmos seguindo o cumprimento de protocolos com muita atenção. Precisamos seguir perseverando na defesa da vida e na luta contra o coronavírus”, defendeu.

O prefeito Axel Grael citou, ainda, que o cenário nacional da Covid-19 ainda é grave e preocupante, com números crescentes e mais de 360 mil óbitos no País, e também a fila de espera para internação em cidades da Região Metropolitana do Rio. Ele pontuou os investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói em saúde nos últimos anos, o que permitiu a cidade estar em uma situação um pouco mais favorável, com os hospitais com seus suprimentos e logística adequada para receber os pacientes até o momento.

Publicidade

“Mesmo antes do enfrentamento da pandemia, a Prefeitura já vinha com ações na área de saúde para atrair investimentos em saúde para Niterói. Recebemos aqui algumas das principais redes hospitalares. Quando chegou a pandemia, já tinha um conjunto de investimento na área pública e privada que nos colocou em situação um pouco mais favorável. Na área pública, por exemplo, estruturamos o Hospital Municipal Oceânico, exclusivo para Covid-19, e que já salvou mais de mil vidas em um ano de operação. Fomos a primeira cidade a criar o gabinete de crise, a primeira a registrar um dos primeiros óbitos do país por coronavírus, mas nós reagimos rápido”, afirmou Axel.

O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, reiterou que o comércio terá que seguir as regras e protocolos de higiene e distanciamento social determinados pela Prefeitura.



“Disciplina é fundamental. Por isso a fiscalização é uma das principais formas de tentarmos garantir e minimizar o impacto desse vírus que como todos sabem está nas pessoas indo de um lado para o outro. Enquanto muitos lutam pela vida, algumas pessoas estão preocupadas em curtir bares e praias. Não podemos pensar nisso neste momento e sim em salvar vidas. Boa parte da população de Niterói tem compreendido e estão entendendo nosso trabalho que está sendo incessante para proteção do cidadão. A Fiscalização de Posturas e a Guarda Municipal estão direto nas ruas. Temos que ter responsabilidade social e a maioria dos cidadãos de Niterói entende e, felizmente, colabora com o que está previsto nos decretos sanitários. Nossa cidade é considerada um exemplo para vários outros municípios”, observou Paulo Henrique de Moraes.

Publicidade

O prefeito Axel Grael também lembrou dos programas de auxílio desenvolvidos pela Prefeitura, como o Renda Básica Temporária, beneficiando cerca de 50 mil famílias, e o Empresa Cidadã, que no momento, atende 2.800 empresas, protegendo cerca de 12 mil empregos.

“O conjunto de investimentos que Niterói fez ao longo de todo esse período vai chegar em julho a quase R$ 1 bilhão investidos no enfrentamento à Covid-19 em todos esses programas. Este é o caminho para salvar vidas em Niterói. A situação da Região Metropolitana é preocupante. Niterói tem feito todo esse esforço e trabalhado com o diálogo com a sociedade, com o cidadão, as empresas. No entanto, outras cidades da Região Metropolitana não têm feito o mesmo. Não fiscalizam e não controlam, e a consequência é que Niterói acaba recebendo demanda que não é do município. Hoje, cerca de 30% dos leitos ocupados são de pacientes de fora da cidade. Dois terços são de São Gonçalo, e isso pressiona a nossa estrutura. Temos buscado integração com os demais municípios, trocado experiências e alertado sobre essa questão, pedindo que todos se esforcem no enfrentamento”, disse.

Publicidade

Empresa Cidadã – O prefeito de Niterói lembrou que a Câmara de Vereadores aprovou, em votação na última quarta-feira (14), o projeto de lei que cria a terceira fase do Programa Empresa Cidadã. Nesta etapa, o programa vai beneficiar empresas, entidades religiosas, organizações sindicais, clubes e entidades filantrópicas que tenham até 49 empregados com o pagamento de um salário mínimo, pelos próximos três meses, para até nove empregados. Espera-se, com a medida, proteger mais 12 mil postos de trabalho no município, chegando a 24 mil beneficiados. O município vai investir mais R$ 39 milhões nesta nova etapa do programa. Desde abril de 2020, R$ 175 milhões foram aplicados no Empresa Cidadã.

A partir de 19/04

Publicidade

Ensino fundamental 1 (1º, 2º e 3º anos)

Comércio de rua

Publicidade

Shoppings

Centros comerciais

Publicidade

Restaurantes à lá carte seguem abertos (buffets seguem fechados)

Atividades esportivas ao ar livre (circuitos, canoa havaiana, treinos coletivos)

Publicidade

Academias

Estúdios, salas de dança e luta

Publicidade

Serviços

A partir de 20/04

Publicidade

Bancas de jornal abrem

Setor de beleza

Publicidade

A partir de 21/04

Clubes esportivos

Publicidade

A partir de 22/04

Museus, cinemas e teatros

Publicidade

Seguem fechados até o Sinal Amarelo 2

Bares e quiosques seguem fechados

Publicidade

Restaurantes com buffet

Casas noturnas

Publicidade

Casas de festas