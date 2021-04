Intuito é salientar a importância da introdução da leitura desde os primeiros anos de vida das crianças Imagem Arquivo

Publicado 16/04/2021 13:41

Niterói - Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado no próximo domingo (18), a Secretaria Municipal de Educação de Niterói organizou dois eventos virtuais de estímulo à leitura na infância. A data foi escolhida para celebrar a literatura infantil nacional por conta do aniversário do escritor Monteiro Lobato, nascido em 18 de abril de 1882.



No próximo sábado (17), às 18h, a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato convida Maria Rita Peçanha de Souza da Silva, de 8 anos, para apresentar seu primeiro livro: “Meu Turbante, Minha Coroa”. A obra, também com ilustrações da própria autora, exalta a importância do turbante como traço cultural e ancestral. O bate-papo, com mediação da professora Renata Corrêa, será realizado no Instagram das bibliotecas populares de Niteroi (@bibpopnit).



Já na próxima terça-feira (20), às 17h, em evento do Memorial Roberto Silveira, a mestre em estudos contemporâneos da arte, musicoterapeuta, cantora, compositora, atriz e escritora Bia Bedran apresenta a palestra virtual "Escrever para Crianças". Transmitido pelo Facebook Educação Niterói, o encontro terá a mediação de Glória Blauth, professora, bibliotecária e coordenadora da Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, e apresentação da jornalista Namir Lagos.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, ressalta que o estímulo à leitura é fundamental para o desenvolvimento pedagógico dos alunos.



“Sem dúvida o incentivo à leitura pode mudar o futuro de nossas crianças e adolescentes. Por isso, o nosso Plano de Retomada das Aulas inclui essa integração com as bibliotecas escolares, além de programação artística nas escolas, formação cultural, roteiros de visitação de espaços da cidade, entre outras atividades que resultam em uma educação pública de qualidade”, disse.

Coordenadora Geral do Programa Bibliotecas Populares de Niterói, Maria Lúcia Gonçalves afirma que o Dia Nacional do Livro Infantil levanta a reflexão sobre a importância da introdução da leitura desde os primeiros anos de vida das crianças.

“É o momento de celebrar todo o trabalho realizado em prol deste tipo de leitura, que atinge aos alunos das escolas e aos usuários das Bibliotecas Populares, proporcionando oportunidade de entretenimento, letramento, pensar sobre a realidade e, ainda, orientar o sujeito para o caminho da cidadania. É importante ressaltar que o livro infantil é a porta de entrada no universo da leitura para muitos adultos”, completa.

Atualmente, a rede municipal conta com 14 bibliotecas escolares, salas de leitura nas unidades e seis bibliotecas populares espalhadas pelo município. Enquanto esses espaços estão fechados por conta da pandemia, as atividades são realizadas pelos professores de forma virtual.