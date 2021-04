Cidade contabiliza um total de 170.172 vacinas aplicadas Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:13

Niterói - A Prefeitura de Niterói abriu mais dois pontos de vacinação contra a Covid-19. Agora são 11 locais no total. Desde a última quarta-feira (21), o Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, são os novos locais de aplicação do imunizante. A medida é para atender a ampliação do calendário de vacinação que avança para os idosos a partir de 62 anos para profissionais e trabalhadores de saúde a partir de 30 anos.

Além dos novos endereços, a vacinação contra a Covid-19 em Niterói é feita nas policlínicas do Barreto, Vital Brazil, Itaipu, São Lourenço, Fonseca, Piratininga e Engenhoca; Clube Central, em Icaraí; e no modelo drive thru no Campus da UFF, no Gragoatá. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nesta quarta-feira (21), a imunização no Campo de São Bento vai começar às 9h. Aos sábados a vacinação ocorre no drive thru e em duas policlínicas da cidade, das 8h às 12h.

Acamados – A vacinação dos idosos acamados também continua na cidade. O agendamento pode ser feito pelo e-mail [email protected] Na hora do agendamento tem que ser informado o nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.

Números – Até a última segunda-feira (20), Niterói contabilizava um total de 170.172 vacinas aplicadas contra a Covid-19. Deste número, 119.906 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 50.266 com a segunda.

A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais e no site oficial da prefeitura: www.niteroi.rj.gov.br.

Locais de vacinação

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí