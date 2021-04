As vacinas em estoque são destinadas à segunda dose daqueles que tomaram a primeira Imagem Arquivo

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai suspender, a partir desta sexta-feira (23), a vacinação da primeira dose contra Covid-19 no município, até o envio de nova remessa pelo Ministério da Saúde. As vacinas em estoque são destinadas à segunda dose daqueles que tomaram a primeira.

A Prefeitura de Niterói já aplicou 184.210 vacinas, sendo 128.009 como primeira e 56.201 como segunda dose. Mais de 24% da população da cidade recebeu a primeira dose do imunizante, média superior a duas vezes à do Estado do Rio de Janeiro (11,12%). O desempenho também se destaca quando comparado com o obtido até agora pelo País, que imunizou 16% dos brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Segundo estimativas do IBGE, Niterói tem hoje uma população de 515.317 habitantes.

A SMS aguarda nova remessa de doses pelo Governo Federal, responsável pela distribuição do insumo, para prosseguir com a imunização da população.

O prefeito Axel Grael pontuou que Niterói vem empenhando esforços para acelerar a vacinação na cidade.

"Mesmo com todas as dificuldades e a chegada lenta de doses, Niterói tem performance muito boa de vacinação. Nós chegamos a quase 25% da população vacinada, uma média maior do que a registrada no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Estamos chegando perto de vacinar toda a população de até 60 anos e em breve vamos avançar para novos grupos prioritários. Agora dependemos, novamente, da chegada de mais vacinas para seguir com a imunização", pontuou.

A Prefeitura de Niterói assinou contrato para adquirir 800 mil doses da Sputnik V, quantidade suficiente para imunizar todos os niteroienses que ainda não foram vacinados. As prefeituras de Niterói e Maricá entraram com um pedido na Justiça Federal para solicitar que a Anvisa libere a aplicação da vacina Sputnik V nas duas cidades. A tutela de urgência foi pedida em conjunto pelas procuradorias gerais dos dois municípios. A intenção do recurso é que, caso a Anvisa não se manifeste em tempo hábil pela negativa ou pela autorização da aplicação, os municípios possam comprar as doses e distribuir de forma autônoma. Niterói e Maricá já fecharam contratos de compra de doses da Sputnik V para imunizar a população.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, voltou a dizer que Niterói conseguiu reverter a tendência de aumento nos indicadores que monitoram a Covid-19 em Niterói, mas que o equilíbrio ainda é tênue e demanda muita atenção.

"A situação no Estado do Rio e no Brasil continua preocupante, mas tenho certeza de que vamos continuar mantendo o controle da pandemia na cidade. Enquanto isso, Niterói segue na frente, com uma capacidade de vacinação avançada. Infelizmente, devido a não chegada de vacina e nossa velocidade de aplicação, não poderemos manter o calendário de imunização. A segunda dose continua sendo aplicada e isso só é possível porque Niterói reservou os imunizantes para que essas pessoas recebam as suas duas aplicações", disse.

Segunda dose - A aplicação da segunda dose nos grupos já vacinados continuará nesta sexta (23) em 10 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. A imunização no Campo de São Bento acontece das 9h às 16h. No sábado (24), a vacinação acontece nas policlínicas regionais do Fonseca e Itaipu e no drive thru do Campus Gragoatá da UFF, das 8h às 12h, para aplicação da segunda dose.

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.

Cestas básicas - A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, divulgou o calendário de distribuição das cestas básicas realizada pela Prefeitura de Niterói. A entrega será realizada de acordo com a letra inicial do nome para acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração. Na terça-feira (27), será feita a distribuição para pessoas com nomes iniciados pelas letras de A até C. Na quarta-feira (28), será a vez das pessoas com as iniciais do nome de D até I. Na quinta-feira (29), a distribuição acontece para quem tem letras iniciais de J até L, e na sexta-feira (30), pessoas com nomes iniciados pelas letras de M até P. No dia 3 de maio, a entrega segue para quem tem o nome iniciado pelas letras de Q até Z.

A distribuição será feita nos CIEP Professor Anísio Teixeira (Fonseca) e CIEP Esther Botelho Orestes (Cantagalo), das 9h às 17 horas. Desde maio de 2020, aproximadamente 8 mil cestas são entregues mensalmente para garantir a alimentação da população durante a pandemia. Tem direito ao benefício as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição e que não fazem jus de nenhum outro programa de mitigação dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus. A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem buscar a cesta está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura no link https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. Quem não puder comparecer pode indicar um procurador para buscar a cesta. Basta imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. O uso da máscara é obrigatório.

Empresa Cidadã 3 - A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, informou que serão abertas na próxima segunda-feira (26) as inscrições para a terceira fase do programa Empresa Cidadã. A nova etapa do programa vai beneficiar empresas, entidades religiosas, organizações sindicais, clubes e entidades filantrópicas que tenham até 49 empregados com o pagamento de um salário mínimo, pelos próximos três meses, para até nove empregados. Espera-se, com a medida, proteger mais 12 mil postos de trabalho, totalizando 24 mil empregos garantidos no município.

As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de maio. Para participar, será preciso acessar o site https://empresacidada.niteroi.rj.gov.br , clicar em 'solicitar adesão', preecher o formulário de inscrição; anexar os documentos exigidos (GFIP relativa a março de 2021; GRF relativa a março de 2021; Contrato social da empresa; RG do administrador e CPF do administrador) e aceitar o termo de adesão. Os documentos serão conferidos e, caso tudo esteja correto, o empregador receberá um e-mail com o protocolo de atendimento e a confirmação da solicitação.