26/04/2021

Niterói - A Prefeitura de Niterói lançou, na última sexta-feira (23), um portal que vai reunir informações sobre 274 serviços prestados ao cidadão pela administração municipal. No site e aplicativo do “Portal de Serviços” a população poderá emitir a segunda via do IPTU, informações sobre os programas assistenciais na pandemia, castração de animais, troca de lâmpada, coleta de lixo, solicitação de poda de árvore, entre outros. A plataforma, que foi apresentada durante a segunda edição do Encontro de Gestores em 2021, estará disponível em formato de aplicativo gratuito na App Store e Google Play, e no site http://servicos.niteroi.rj.gov.br/

De acordo com uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no último semestre de 2020, 20% das atividades digitais da população brasileira envolviam alguma interação com o Poder Público, como solicitar um benefício social ou pedir um documento. O lançamento da Carta de Serviços é o início do processo de transformação digital da Prefeitura de Niterói. A plataforma reúne, em um só lugar, informações sobre locais, canais, condições e horários para a sociedade acessar serviços públicos. O objetivo é simplificar o acesso do cidadão à informação.

O prefeito Axel Grael explicou que, com a integração de informações sobre os serviços, a Prefeitura espera diminuir filas em balcões de atendimento e a necessidade de deslocamentos para solicitar informações, além de reduzir impressões de papel. E em breve boa parte dos serviços poderá ser solicitada online pelo Portal.

“A tecnologia precisa estar a serviço da administração pública. Niterói vem investindo, nos últimos anos, em um processo de informatização com objetivo de melhorar a experiência do cidadão na demanda por serviços da prefeitura. Com as iniciativas de transformação digital, vamos levar esse trabalho a um novo nível, porque o uso de ferramentas online é uma tendência que veio para ficar. São mais de 280 pessoas envolvidas na elaboração da Carta, empenhadas em fazer com que o niteroiense tenha fácil acesso aos serviços da Prefeitura”, destacou.

O site e aplicativo vão concentrar as informações e direcionar o cidadão para os canais de atendimento presenciais, telefônicos ou digitais das Secretarias, inclusive redes sociais como Colab, Facebook, Instagram.

"Avançamos rumo a uma Niterói mais digital com o lançamento do Portal de Serviços. Esse é só o primeiro passo, resultado do esforço de toda a equipe da Prefeitura. Queremos menos papel, menos burocracia, mais qualidade nos serviços e atendimentos. Para transformar a cultura do serviço público de Niterói, capacitamos centenas de profissionais, aproveitando nossa Escola de Gestão e Governo (EGG) e o Laboratório de Inovação (LabNit) da Prefeitura. A tecnologia nos permite dar esse salto em direção a uma Niterói mais digital e centrada no cidadão", declarou a secretária Ellen Benedetti.

"Com o lançamento do Portal, Niterói se consolida num grupo de cidades engajadas na transformação digital. Em breve usaremos o login único do cidadão, fruto da participação na Rede Nacional de Governo Digital (Rede Gov.Br), e também daremos início a digitalização de diversos serviços, que poderão ser realizados e avaliados online", avaliou Danilo Bertazzi, subsecretário de Modernização da Gestão.

Metas – No Encontro, foi apresentado um balanço de metas para os primeiros 100 dias de governo na gestão do prefeito Axel Grael. Todas as Secretarias apresentaram os resultados das ações dos primeiros meses de gestão. Foram executadas 85% das metas propostas.

O vice-prefeito Paulo Bagueira ressaltou que o encontro é fundamental para garantir a continuidade e a eficiência das políticas públicas em Niterói

“A cidade não pode parar, seguimos trabalhando com muita dedicação e essa reunião é importante para continuarmos a buscar resultados e alcançar as metas necessárias para prestarmos um serviço cada vez melhor aos niteroienses”, avaliou o vice-prefeito.