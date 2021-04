Niterói já tem 31.804 pacientes recuperados da Covid-19 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:54

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai iniciar na próxima segunda-feira (03) a vacinação contra Covid-19 para pessoas com comorbidades e para os grupos prioritários, que incluem trabalhadores da Educação, rodoviários, profissionais de limpeza urbana, agentes de trânsito, e profissionais da área de segurança. O anúncio foi feito na última segunda-feira (26), em pronunciamento do prefeito Axel Grael nas redes sociais da Prefeitura.

As pessoas com comorbidades deverão apresentar RG e CPF, comprovante de residência e uma declaração médica comprovando o seu quadro clínico. Já os profissionais dos grupos prioritários em atividade em Niterói deverão apresentar, além de RG e CPF, o contracheque do mês corrente ou uma declaração atual do local de trabalho, com data, assinatura e carimbo do empregador.

Publicidade

O prefeito Axel Grael reforçou a importância de a população continuar se protegendo e usando máscaras, e destacou o avanço da imunização no município.

“Estamos na reta final da vacinação dos idosos acima de 60 anos, o que é uma notícia muito importante, porque significa que aplicamos o imunizante em parte significativa dos niteroienses. Nos preparamos agora para a próxima fase, que vai imunizar pessoas com comorbidades e profissionais de setores prioritários. E reforço mais uma vez que é muito importante que todos continuem se protegendo, usando máscara, evitando aglomerações e saindo de casa apenas quando for necessário. Com isso, é possível proteger a sua saúde, de sua família e de quem convive com você”, afirmou o prefeito.

Publicidade

De acordo com o calendário, no dia 3 de maio, segunda-feira, serão vacinadas pessoas com comorbidades de 59 anos e mulheres dos grupos prioritários também com 59 anos. Na terça-feira (04), será a vez de pessoas com comorbidades de 58 anos e homens dos grupos prioritários de 59 anos. No dia 05, quarta-feira, a vez será de pessoas com comorbidades de 57 anos e da repescagem para homens e mulheres dos grupos prioritários com 59 anos. Na quinta-feira (06), serão vacinadas as pessoas com comorbidades de 56 anos e as mulheres dos grupos prioritários com 58 anos. Pessoas com comorbidades de 55 anos e homens dos grupos prioritários receberão a primeira dose da vacina na sexta-feira (07). E no sábado será a repescagem para todos que perderam a data para receber a imunização.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, lembrou que Niterói retomou, nesta segunda, o calendário de aplicação da primeira dose da vacina na cidade.

Publicidade

“Seguindo o planejamento, amanhã e quarta continuaremos vacinando profissionais de saúde e idosos a partir de 61 anos. Na quinta, sexta e sábado vamos imunizar pessoas de 60 anos ou mais. Com isso, iniciaremos, tendo disponibilidade de vacina, uma nova fase na semana que vem. Primeiramente, pacientes com comorbidades. Além disso, vamos vacinar grupos prioritários de profissões com maior risco: segurança municipal, agente de trânsito, limpeza urbana, trabalhadores da educação e rodoviários. É essencial que todos levem os documentos exigidos para que o processo de vacinação transcorra da melhor maneira possível”, detalhou.

Niterói já tem 31.804 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 33.766 casos confirmados da doença e 516 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Foram registrados 1.091 óbitos.

Publicidade

Aulas na rede municipal – A primeira fase de implantação do ensino híbrido (aulas presenciais e em formato remoto) na Rede Municipal de Niterói começa nesta terça-feira (27). A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação informam que o formato semipresencial será adotado, de forma gradual, em sete escolas nesta semana e em mais sete unidades na próxima segunda-feira (03). A reabertura das unidades seguirá regras estabelecidas no Plano de Retomada das aulas que prevê o distanciamento social entre os alunos, uso de máscara de proteção obrigatória, além de revezamento entre os estudantes. O ensino híbrido não será obrigatório e, a cada semana, novas turmas e escolas poderão ser reabertas.

“Começamos nesta terça-feira a primeira fase do processo de implementação do ensino híbrido nas escolas municipais de Niterói. Para que isso pudesse ocorrer, passamos por etapas importantes de planejamento na administração municipal. Estamos nos preparando para oferecer aos alunos e professores os meios para que as aulas possam ser ministradas e assistidas”, pontuou o prefeito Axel Grael.

Publicidade

O secretário de Educação, Vinicius Wu, ressalta que a decisão de reabrir as escolas foi tomada com base na análise da situação da pandemia no município e no entorno, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os últimos estudos, há evidências suficientes, do ponto de vista da saúde pública e do conhecimento científico sobre o coronavírus, que permite a Educação ser considerada um serviço essencial no município.

“Desde o início do ano, nos preparamos para o retorno das aulas nos cenários híbrido e remoto, com uma série de iniciativas que inclui inclusão digital para alunos e professores e mecanismos de segurança contra o vírus nas escolas. Iniciamos o ano letivo com aulas on-line em uma plataforma customizada, que continuará sendo utilizada no ensino híbrido durante o revezamento dos alunos. A educação de qualidade é nossa prioridade, não vamos deixar nenhuma criança para trás”, afirmou.

Publicidade

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, ressalta que as unidades da rede passaram por um processo de sanitização, que será repetida a cada três meses, e estão equipadas com materiais de segurança individuais e coletivos, como álcool em gel, sabonete líquido, máscara face shield, tapete sanitizante e lixeiras com pedal.

“Trabalhamos intensamente para preparar as escolas com obras de reforma e manutenção em diversas unidades. Esse processo será mantido ao longo de todo o ano para modernizar e elevar a infraestrutura da rede. Além disso, as escolas estão sendo adaptadas para esse retorno, com marcação no chão, corredor e salas de aula”, completou Fernando Cruz.

Publicidade

Os protocolos de retorno às aulas semipresenciais seguirão as especificidades de cada unidade, com as regras estipuladas de acordo com o documento “Diretrizes para a Construção dos Planos Locais de Retorno às Atividades Presenciais da Educação Municipal de Niterói”, divulgado no ano passado. Cada escola será responsável por limitar o número de alunos em sala, com a capacidade de até 50% das turmas ocupadas.

Nesta terça-feira (27), retornam as unidades: EM Levi Carneiro (2° ano), em Pendotiba; E.M. Governador Roberto Silveira (1° ano), Morro do Castro; e a E. M. Prof. André Trouche (1° ano), no Barreto; a UMEI Renata Gonçalves Magaldi, no Fonseca (GREIS 4 e 5); UMEI Profª Nina Rita Torres, em Piratininga (GREI 5); UMEI Jacy Pacheco, no Barreto (GREI 5); e UMEI Darcy Ribeiro, em Charitas (GREI 5).

Publicidade

Já no próximo dia 3 de maio, é a vez da E.M. Anísio Teixeira (1° ano), em São Domingos; E.M. Maestro Heitor Villa-Lobos (1° ano), na Ilha da Conceição; UMEI Vinícius de Moraes (GREI 5), no Sapê; UMEI Rosalda Paim (GREI 5), no Centro, UMEI Eduardo Campos (GREI 5), Maria Paula; e UMEI Regina Leite Garcia (GREI 5), no Fonseca.

O ensino híbrido não será obrigatório no município, uma vez que o formato remoto continuará sendo oferecido. As aulas presenciais terão duração reduzida, de três horas diárias. No Ensino Fundamental 1, será em revezamento semanal, separado em dois grupos. Já na Educação Infantil, as crianças poderão ir para a escola todos os dias; em caso de unidades com tempo integral, os alunos serão divididos em grupos nos turnos da manhã ou da tarde.