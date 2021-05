Capa do livro Imagem Divulgação

Niterói - Qual mãe não está se desdobrando para dar conta dos filhos, trabalho, acompanhar as aulas remotas e tantas outras funções que têm se acumulado nessa pandemia? Para aliviar o estresse, nada melhor do que a literatura. E que tal aproveitar que o Dia das Mães está chegando para presenteá-las nesta data tão especial. A dica é o livro ‘Fases intimistas’, da escritora brasileira Isa Colli.

A autora, que tem desenvolvido um importante trabalho no Brasil e no exterior com a literatura educativa para as crianças, também traz em suas obras um livro de poemas.

‘Fases intimistas’ reúne poesias, contos e reflexões que abordam temas como felicidade, valor da amizade, poder das palavras, memórias, dor, amor e fé, entre outros sentimentos intensos que permeiam a vida da autora.

"A poesia é uma arte marcada pela sensibilidade que nos leva a reflexões e acalenta a alma. O livro é uma boa sugestão de presente para as mães, ainda mais neste momento em que estamos carentes de abraços, afagos e qualquer troca de afeto. A poesia pode ajudar a ocupar um pouco esse vazio", comenta Isa Colli.