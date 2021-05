Irmã relata que a jovem estava sofrendo após o término de um noivado Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:11

Niterói - A jovem Kailany Avilez, de apenas 18 anos, que havia desaparecido desde o último domingo (2), foi localizada no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (4). A família da menina foi até a unidade de saúde para averiguar o estado da jovem e saber mais informações.

A irmã de Kailany fez uma postagem nas redes sociais aliviada com a situação, após o susto da família. Segundo dados preliminares da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), encarregados do ocorrido, a jovem apresentou um quadro clínico de desorientação, mas sem gravidade.

De acordo com as informações, Kailany teria fugido por conta de um rompimento no noivado, aliado a confusões familiares. O término com o ex-noivo ocorreu há cerca de um mês, mas a família não tem conhecimento da motivação.