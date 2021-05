Primeira dama do município, Christa Grael Imagem Arquivo

Publicado 10/05/2021 10:31

Niterói - A Campanha Niterói Solidária, iniciativa de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza, está incentivando agora a doação de sangue. A Prefeitura de Niterói está pedindo aos niteroienses que compareçam ao Hemonit, da Universidade Federal Fluminense, para ajudar os pacientes atendidos pelo banco de sangue do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP).

A primeira dama do município, Christa Grael, que coordena o Niterói Solidária de forma voluntária, esteve na unidade para doar sangue.

“Através da campanha Niterói Solidária, estamos abraçando o pedido do Hemonit, que está com os estoques dos bancos de sangue baixos. Em cerca de cinco minutos de doação, você consegue salvar até três vidas. Contamos novamente com a cidadania e a já tradicional solidariedade do niteroiense”, disse.

Por conta da pandemia de Covid-19, o Hemonit adotou novos protocolos e recomendações para segurança sanitária dos doadores. É necessário agendamento prévio da data e horário para doação para evitar aglomeração no local. O agendamento pode ser feito no telefone (21) 2629-9063, ou pelo facebook.com/Hemonit. Além disso, o número de cadeiras disponíveis na sala de espera foi reduzido, e as poltronas e demais equipamentos estão sendo higienizadas entre um doador e outro. O Hemonit fica no Hospital Antônio Pedro, na Avenida Marquês do Paraná, 303, no Centro de Niterói, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h.

“Essa é uma campanha compartilhada entre a UFF e a Prefeitura de Niterói, fazendo a desmistificação da doação de sangue, principalmente no período de pandemia. É um ato rápido e que salva vidas”, comentou o Superintendente do HUAP, Tarcisio Rivello,

Niterói Solidária – A iniciativa, coordenada de forma voluntária pela primeira-dama, Christa Grael, estimula as pessoas que estão se vacinando a fazerem uma doação para a população em maior vulnerabilidade social da cidade. A campanha, lançada no dia 7 de abril, já arrecadou mais de 32 toneladas de alimentos para a população que precisa de ajuda para enfrentar esse momento tão difícil da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Niterói está promovendo um Chamamento Público para cadastro de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para operacionalização da campanha. O objetivo é firmar parceria para a logística de arrecadação e distribuição de doações de alimentos e material de limpeza e de higiene pessoal.

Período para doar após vacina da Covid – A vacina CoronaVac/ Butantan estabelece um prazo de 48 horas após o recebimento para que o cidadão possa fazer doação de sangue. A vacina AstraZeneca/Fiocruz pede o intervalo de 7 dias para a doação.