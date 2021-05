Em novembro do ano passado, pela primeira vez na história política da cidade, Niterói elegeu para o cargo do legislativo municipal uma travesti Imagem Arquivo

Niterói - Benny Briolly, a mulher eleita com mais votos populares do município de Niterói, teve que sair do Brasil para proteger sua vida/integridade física. Uma medida extrema que seu partido político encontrou para mantê-la segura.

Daniel Vieira Nunes, presidente do Psol Niterói está indignado com a situação da companheira, por isso, rapidamente o Psol tomou logo medidas para protegê-la. Ele afirma que: " A política de ódio não vencerá e o Estado precisa garantir a integridade da vida e da atuação parlamentar de uma vereadora eleita.” - diz o presidente.

Serão aproximadamente 15 dias que Benny permanecerá afastada da Câmara Municipal de Niterói de forma presencial. A vereadora segue acompanhando as sessões plenárias, já que estão sendo virtuais, devido a pandemia.

Já fazem cinco meses que a vereadora vem enfrentando diversas ameaças e ofensas, tanto no campo virtual como físico. Uma das mais sérias foi o e-mail citando seu endereço que exigia sua renúncia do cargo; caso contrário iriam até sua casa mata-la. Além disso, Benny recebeu comentários em suas redes sociais desejando que “a metralhadora do Ronnie Lessa” a atingisse. - o anônimo declara ódio a Benny.

*Segundo dados do relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra), em 2020 ocorreram 175 assassinatos de pessoas transexuais, sendo em sua maioria mulheres negras e pobres.

Já foram comunicadas e oficializadas várias instâncias do Estado brasileiro sobre a grave situação. Até o momento, não foram tomadas medidas efetivas que protegessem sua vida e seus direitos políticos.

Não é de hoje que parlamentares negras, travestis, mulheres, LGBTQIA + e defensoras dos direitos humanos sofrem com a violência política dentro dos espaços legislativos e de tomadas de decisões. Em 2020, a deputada Talíria Petrone, que também se encontra em estado de grave ameaça, precisou mudar de estado para que sua vida estivesse assegurada.

Talíria Petrone, deputada Federal pelo PSOL, em solidariedade à vereadora Benny Briolly declara que “é inadmissível que uma vereadora não consiga exercer seu mandato devido à violência política e ameaças"

A deputada Federal entende como essa violência se agrava nos corpos de mulheres, negros, trans e favelados. Corpos esses que sempre foram invisibilizados e silenciados na sociedade e nos espaços de poder. Por isso, ressalta: " Benny é nossa companheira e seu mandato é essencial para a cidade de Niterói. Não podemos aceitar o que está acontecendo. Toda nossa força e solidariedade!” - diz a deputada Federal.