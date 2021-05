Bruno estava internado desde o dia 30 de abril Imagem Arquivo

Publicado 15/05/2021 22:20 | Atualizado 15/05/2021 23:36

Niterói - Nas redes sociais, notícia foi confirmada por volta de 22h deste sábado (15).

Bruno Ribeiro tinha 36 anos, e longa trajetória no setor de Educação de Niterói.

Atualmente exercia o cargo de subsecretário municipal de gestão escolar da educação da cidade e estava internado desde 30 de abril em um hospital da Zona Sul de Niterói diagnosticado com a Covid-19. Foi intubado no dia 6 desse mês e acabou não resistindo às complicações da doença. Ele deixa esposa e filha.



Na última gestão do prefeito Rodrigo Neves, Bruno foi presidente da Fundação Municipal de Educação (FME). Antes de assumir a presidência da FME na gestão Rodrigo Neves, ele exerceu na fundação os cargos de superintendente administrativo, orçamentário e financeiro da FME e subsecretário de Educação.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, vai decretar luto oficial de três dias na cidade pela morte de Bruno Ribeiro.

"Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do nosso subsecretário, Bruno Ribeiro, mais uma vítima da Covid-19. Bruno nos deixa um exemplo de amor e dedicação à causa pública, a educação e a boa política. Que sua luta pela vida nos inspire e nos dê ainda mais forças para continuarmos a perseverar no combate a esta maldita doença. Toda a minha solidariedade à Lorena, à pequena Giovana e a toda a família deste amigo que, certamente, ainda construiria uma grande obra como gestor público.”, afirmou.