O diretor de Turismo da Neltur, Andre Bento e membros do Clube de Montanhismo durante um treinamento no local Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:10

Niterói - Com paisagens de tirar o fôlego, a Prefeitura de Niterói, através da Neltur – Niterói Empresa de Turismo e Lazer, está se preparando para oferecer ao público com dificuldade de locomoção e deficiências visual e auditiva a oportunidade de vivenciar um pouco da natureza da cidade. O Projeto EcoTur Trilhas sem Barreiras começa no próximo dia 23 de maio, às 8h, com partida do Centro de Visitantes do Parque da Cidade, em São Francisco. As inscrições podem ser feitas através do site www.visit.niteroi.br/niteroiecotur.

O programa é realizado em parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) e a Secretaria Municipal de Acessibilidade.

Publicidade

A trilha acessível está inserida no programa da Neltur de mapeamento e visitação a 14 trilhas que compõem o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit ), cuja sede fica no Parque da Cidade, no Morro da Viração: Colonial, Ilha do Pontal, Pedra do Santo Inácio, Bosque do Eucaliptos, Campinho, Zé Mondrongo, Blocos, Mirante da Lagoa, Pedra Quebrada, Cunhambebe, Tapera, Platôs, São Francisco e Cafubá.

Para o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o Niterói EcoTur Trilhas Sem Barreiras é uma alternativa turística consciente que atenderá tanto os moradores como os turistas neste tempo de Covid 19, com todos os protocolos de distanciamento social. “E, sem dúvida, afirma, pós pandemia, será um dos maiores apelos para que os turistas descubram Niterói com todo seu potencial natural, sua vegetação, trilhas, morros , um acervo ambiental exuberante”

Publicidade

O equipamento usado foi criado pelo montanhista Gustavo Simões, recebeu esse nome porque é o apelido de sua esposa, Juliana Tozzi, que foi acometida por uma doença que a deixou sem os movimentos. Para que ela continuasse fazendo trilhas, ele projetou a cadeira especial, numa verdadeira demonstração de amor à mulher.

De acordo com a Neltur, os passeios serão realizados duas vezes por mês, sempre aos domingos, partindo da sede do Parnit no Parque da Cidade. Serão gratuitos e contarão com guias bilíngues. As saídas acontecerão sempre às 8 horas com grupos de acordo com o nível de dificuldade de cada trilha e obedecendo todas as ações preventivas relacionadas ao Covid 19.