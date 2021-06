Ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site Sympla por R$40.00 (inteira) e R$20.00 (meia entrada) - Imagem Divulgação

Ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site Sympla por R$40.00 (inteira) e R$20.00 (meia entrada)Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 10:46

Niterói - No próximo domingo a cantora niteroiense Mona Vilardo sobe ao palco do Teatro Municipal de Niterói, às 18 horas, para apresentar “Mona canta Linda”, espetáculo inédito na cidade. O show faz parte da turnê “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo”. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site Sympla por R$40.00 (inteira) e R$20.00 (meia entrada).



A homenageada será Linda Batista, a primeira Rainha do Rádio, no mês de seu aniversário. O espetáculo estreou em 2019, no Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro, e em 2020 ganhou o Edital Retomada Cultural pela Secretaria de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, tornando possível sua realização em Niterói, com plateia reduzida e gravação do espetáculo.

Publicidade



O evento conta a história de Linda Batista permeada por diversas canções que foram sucesso em sua voz. Mona Vilardo assina o roteiro junto com Marcia do Valle. A cantora estará acompanhada dos músicos: Ayres D’Athayde (percussão), Francisco Falcon (cello), Kuko Moura (piano), Ricardo Nascimento (trompete)

O projeto “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo” acontece desde 2017. Linda Batista nasceu no dia 14 de junho de 1919, foi coroada em 1936 e permaneceu com o troféu durante 11 anos, sendo substituída pela irmã, Dircinha Batista, em 1948.



A cantora preferida do presidente Getúlio Vargas recebeu dele o título de “Estrela do Brasil”, por só gravar músicas brasileiras e se orgulhava de nunca cantar versões. Foi a maior intérprete de Lupicínio Rodrigues, sendo dela as famosas interpretações das canções “Volta” e “Vingança”.

Publicidade



“Linda foi a rainha das marchinhas e a que ficou por mais tempo com a faixa de Rainha do Rádio. Ela fazia coleções de joias e vestidos, e era considerada a mais chique entre as Rainhas do Rádio. Ao contrário de Dalva de Oliveira, não viveu um amor passional. O maior caso dela era com a própria carreira”, conta Mona, que também é pesquisadora da MPB.



RAINHAS E RIVALIDADES

Cantora, atriz, escritora e professora de música, Mona tem uma pesquisa que já completa dois anos sobre a memória das Rainhas do Rádio – o famoso concurso da Associação Brasileira de Rádio, que deu o título por 11 anos a Linda, e que também marcou a clássica rivalidade de Marlene e Emilinha Borba. Em 2017, Mona estreou uma peça saudando Dalva de Oliveira, que passou pelos teatros Maison de France, Dulcina, UFF e Municipal de Niterói.

Publicidade



O sucesso com o espetáculo em homenagem a Dalva motivou Mona a mergulhar na pesquisa sobre Linda Batista no ano do seu centenário de nascimento, em 2019. Ainda neste ano, a artista lançou três clipes no YouTube com canções que foram sucesso na voz de Linda – “Risque”, de Ari Barroso, “Vingança”, de Lupicínio Rodrigues, e “Me deixe em paz”, um samba de Monsueto.

Mona também lançou o livro infanto-juvenil “Dalva, minha vó e eu”, primeiro da coleção “Elas por ela — As rainhas do rádio por Mona Vilardo”. A publicação conta, através das memórias entre uma neta e a avó, detalhes da vida e das canções de Dalva de Oliveira Pelo sucesso da obra, Mona participou da Festa Literária Internacional de Paraty de 2019.



A obra tem o prefácio assinado por Ricardo Cravo Albin, e conta com a curadoria de Rona Hanning (curadora do espaço infantil da Bienal do Livro). “A ideia surgiu principalmente pela falta de registros da Época de Ouro do Rádio e de suas Rainhas para o público infantil, e já está sendo adotado em algumas escolas de Niterói”, explica a artista.

Serviço

Mona Canta Linda

Gênero – Musical

Com – Mona Vilardo (voz), Ayres D’Athayde (percussão), Francisco Falcon (cello), Kuko Moura (piano) e Ricardo Nascimento (trompete)

Local - Theatro Municipal de Niterói

Quando - Dia 20de junho às 18h

Duração - 70 minutos

Classificação etária – Livre

Roteiro: Marcia do Valle e Mona Vilardo

Direção: Vilma Melo

Direção Musical: Marcelo Alonso Neves

Cenário: Carlos Alberto Nunes

Figurino: Ney Madeira e Dani Vidal Espetacular produções Artísticas

Iluminação: Aurélio de Simoni

Produção geral: Mancuzo Entretenimento

Realização: Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo

Patrocínio: SECEC RJ