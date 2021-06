Investimentos no setor de Infraestrutura visando a retomada da economia - Imagem Arquivo

Investimentos no setor de Infraestrutura visando a retomada da economiaImagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 10:47 | Atualizado 16/06/2021 10:48

Niterói - O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, entregou ao governador do estado, Cláudio Castro, o documento “Rio Canteiro de Obras”, que lista 22 projetos de Infraestrutura, que representam R$ 9,4 bilhões em investimentos, com efeito multiplicador de R$ 11,9 bilhões e potencial de geração de 135 mil empregos diretos e indiretos. A relação das obras foi elaborada após um pedido de Castro à Firjan. A reunião ocorreu no Palácio Guanabara, na última sexta-feira, 11/06.

No evento “Rio Canteiro de Obras”, em maio, quando a federação debateu a retomada econômica fluminense, o governador anunciou o investimento de até R$ 7 bilhões em Infraestrutura, com recursos da recente concessão dos serviços de saneamento básico da Cedae.

“Os investimentos no setor de Infraestrutura vão gerar ampla gama de benefícios à sociedade fluminense, aumentando a competitividade e a produtividade das indústrias no Estado do Rio de Janeiro e abrindo caminho para a geração de empregos e renda. Vale lembrar que tudo isso foi só possível graças aos recursos obtidos com a recente concessão dos serviços de saneamento básico, que permitirá a melhoria no abastecimento de água e a ampliação da rede de esgotamento sanitário, assegurando mais saúde e qualidade de vida para a população”, afirmou o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

O governador destacou: “Com esse recurso que virá teremos oportunidade de fazer obras transformadoras, que gerarão o desenvolvimento econômico de nosso estado. Pedi à Firjan que nos ajudasse a encontrar esses projetos, a entender o que a sociedade quer desse recurso. Essa ação da Firjan, que já agradeço demais, coroa esse diálogo que o governo tem com todos aqueles que geram desenvolvimento econômico e social. A ideia é que esse recurso gere obras e empregos”.

A relação dos 22 projetos foi elaborada com base em estudos de prioridades para o desenvolvimento socioeconômico fluminense. Há investimentos em diferentes graus de maturidade, em todas as regiões do estado. Alguns já foram iniciados, mas se encontram paralisados, com possibilidade de conclusão no curto prazo. Há projetos de intervenções emergenciais nos distritos industriais e investimentos importantes para regiões que vão promover efeitos multiplicadores na economia local. Haverá impactos também na redução de custos de frete, melhoria na mobilidade urbana e atração de novas empresas, entre outros aspectos positivos.

Veja a lista dos projetos no Leste Metropolitano e na Região dos Lagos:

- Adequação da RJ-116 – Implantação de contornos não contemplados na atual concessão, no trecho Itaboraí-Macuco, beneficiando mais de 559 mil habitantes. A rodovia passa próximo aos polo Gaslub (antigo Comperj).

- Linha 3 do Metrô– Implantação da linha de cerca de 22 km, ligando Niterói a São Gonçalo. Segundo o IBGE, mais de 120 mil pessoas se deslocam de uma cidade à outra, diariamente, constituindo assim o segundo maior movimento pendular do Brasil.

- Pavimentação da RJ-140 – No trecho entre Araruama e São Pedro da Aldeia, a intervenção visa aumentar a segurança viária e reduzir custos logísticos. A rodovia passa próximo ao Condomínio Industrial Itatiquara (Araruama) e ao Polo Industrial de São Pedro da Aldeia.