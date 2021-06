Recursos manuais, manivelas, motores e vento evidenciam a dinâmica do movimento, justificando o nome da mostra, que é dividida em cinco setores integrados no andar térreo do Museu - Leo Zulluh Fotografia

Recursos manuais, manivelas, motores e vento evidenciam a dinâmica do movimento, justificando o nome da mostra, que é dividida em cinco setores integrados no andar térreo do MuseuLeo Zulluh Fotografia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 08:55

Niterói - O Secretário Municipal das Culturas, Leonardo Giordano; o Presidente da Fundação de Arte de Niterói, Marcos Sabino; o Presidente da Neltur, Paulo Novaes; e a Diretora do Museu Janete Costa de Arte Popular, Daniela Magalhães, receberam o Cônsul da Espanha, Luis Prados Covarrubias, para uma visita ao Museu, na abertura da exposição “Tudo que move é sagrado”.

O curador da mostra, Jorge Mendes, acompanhado de Daniela Magalhães, fez uma visita guiada ao espaço para apresentar a diversidade das obras interativas – 60 trabalhos de trinta artistas diferentes – ao Cônsul, que se mostrou encantado : “fiquei muito impressionado com este museu, com a exposição, que é muito bem curada. Percebemos a importância do movimento e da vida, presentes nas obras. Demonstra a criatividade do povo brasileiro, a partir de coisas simples”.

Jorge explica: “começa com inspira, expira, catar o vento, respirar o ar em movimento, viver e mover”. O Cônsul se mostrou interessado e inteirado do que estava vendo, fez perguntas sobre os artistas e as localidades deles, percebendo que as peças têm movimento e que tudo que move é sagrado.

Recursos manuais, manivelas, motores e vento evidenciam a dinâmica do movimento, justificando o nome da mostra, que é dividida em cinco setores integrados no andar térreo do Museu.

“É com enorme emoção que estamos inaugurando esta nova exposição, que, mais uma vez, tem como pano de fundo um tema bem atual que dialoga com este momento tão delicado que estamos vivendo: a dificuldade de nos mover e respirar. A mostra está lúdica e colorida e isso se torna um convite também para as crianças virem nos visitar. Para que todos se sintam seguros, o Museu está respeitando todos os protocolos sanitários contra a Covid-19”, explica Daniela Magalhães.

O Secretário, Leonardo Giordano, fez o convite ao público: “Quero convidar todas e todos para comparecerem, com as regras de segurança garantidas, no Museu de arte Popular Janete Costa, para conferirem a exposição ‘Tudo que move é sagrado ‘. Ela está lindíssima e é uma mostra que discute temas importantes e que eu queria que o público conhecesse visitando a nossa unidade cultural”.

Um sinaleiro de Francisco Rosa dos Santos, e Iansã, a senhora dos ventos, fecham esta primeira parte da exposição.

“Convido todo mundo a vir conhecer esta linda exposição, que está abrindo as portas hoje, do nosso curador Jorge Mendes”, convida Sabino.

Por fim, uma sala aberta dedicada ao ‘Teatro de mamulengo’, com a instalação de seis pequenas barracas, inspiradas no formato utilizado no município de Glória do Goita, em Pernambuco, onde estão presentes os trabalhos dos mestres Miro Solon, Saúba, Tonho, Titinha, Bel e Bila. O Cônsul e todos os presentes ficaram admirados com os bonecos manipulados, levando uma alegria a mais aos visitantes.

O Cônsul fez questão de subir ao segundo andar, onde fica a exposição permanente “Construção de um acervo”, com obras de artistas de vários estados brasileiros, também ligadas à narrativa popular.

“Há artistas de regiões muito diferentes, que expressam seus conceitos fundamentais. Esta casa é maravilhosa! E com a coleção permanente também do museu, complementa a ideia da arte popular brasileira. Tem uma Diretora muito entusiasta e percebo o compromisso com esta arte do povo”, explica o Excelentíssimo Senhor. Ao ser questionado sobre a semelhança entre este tipo de arte que ele viu no local e na Espanha, responde: a Espanha também tem arte popular que vem é muito antiga. As formas estéticas variam um pouco, mas há técnicas semelhantes de poder criar um mundo próprio, uma identidade a partir da sua vida, da natureza. Fiquei impressionado como a arte popular tem muita presença de brinquedos”, finaliza.