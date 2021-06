O cidadão poderá acessar o Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói (https://servicos.niteroi.rj.gov.br) - Imagem Arquivo

O cidadão poderá acessar o Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói (https://servicos.niteroi.rj.gov.br) Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 08:54

Niterói - A Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) completa, nesta quinta-feira (17), um mês de reabertura ao público com um novo conceito que inclui agendamento prévio, avaliação do serviço e espaço para autoatendimento. De acordo com os dados da instituição, a Central já realizou até o momento 3.254 atendimentos. Destes, 70% foram avaliados e obtiveram a média de avaliação de 4,89 em uma nota que vai até 5 pontos, número que se aproxima do conceito “ótimo”.

“A mudança que fizemos na Central de Atendimento ao Cidadão prioriza a melhoria do serviço presencial integrado aos canais digitais. Esse resultado da avaliação demonstra que estamos no caminho certo para a autonomia do cidadão e até o final de junho vamos disponibilizar mais autosserviços, como a troca de titularidade do IPTU, que o cidadão poderá realizar diretamente pelo nosso site sem recorrer ao envio de e-mail”, disse a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz.

De acordo com os relatórios de acesso ao Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói, os cinco serviços fazendários mais procurados são: agendar atendimento na SMF; obter certidões de IPTU; obter certidões de débitos municipais; alterar cadastro de alvará; e obter alvará de licença para funcionamento. Lançado em abril, o Portal de Serviços disponibiliza informações sobre 274 serviços prestados ao cidadão pela administração municipal, destes 48 são relacionados à Secretaria Municipal de Fazenda.

"Como parte dos esforços de otimização do serviço, está sendo oferecida à equipe de atendimento, ao longo do mês de junho, capacitação em boas práticas de atendimento, como solução de problemas e melhoria da comunicação, assim como treinamento específico da parte tributária. Nosso objetivo é qualificar ainda mais o grupo e oferecer ferramentas para aumentar a satisfação dos cidadãos que buscam a Secretaria de Fazenda", explicou a diretora do Departamento de Administração Tributária da SMF, Isabella Perez.

"Desde o início do projeto, observamos as melhores práticas de atendimento que estão sendo feitas nos municípios. Nosso objetivo é fortalecer o serviço em todas as suas etapas, garantindo um atendimento humanizado, inovador e com foco total no cidadão", falou o diretor de Inovações em Serviços, Luiz Otávio Monteiro.

Atualmente 100% dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Fazenda estão disponíveis de forma eletrônica, por meio do autosserviço ou pelos e-mails institucionais. Para o agendamento do atendimento presencial, o cidadão poderá acessar o Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói (https://servicos.niteroi.rj.gov.br) ou acessar diretamente o website da Secretaria Municipal de Fazenda (https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/agendamento).

Consulta - A avaliação da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) também foi um dos itens abordados pela consulta pública, que foi realizada entre fevereiro e março deste ano pela plataforma Colab e contou com o total de 570 participações. O resultado da pesquisa apontou que aproximadamente 68% do total da amostra da sociedade civil já frequentou a central. Do total de visitantes que participaram da consulta, 38,8% avaliam o serviço como “bom”, 27% avaliam o serviço como "regular" e 26,4% avaliam o serviço como “ótimo”, o que mostra uma percepção majoritariamente positiva do atendimento presencial da instituição.