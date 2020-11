A Prefeitura depublicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (5/11) uma denúncia decontraque faz parte do programa de coleta seletiva “Recicla Terê – Recicle, Reduza, Reutilize”. Segundo o município, o ecoponto instalado na, no bairro Alto, foi totalmente destruído. estrutura é um dos 11 pontos de coleta implantados nos bairros da cidade em junho deste ano, quando foi lançado o programa de coleta seletiva , que é administrado pela Associação de Catadores de Teresópolis.Sobre o ato, a Prefeitura destacou que “a cidade pertence a todos e deve ser preservada. Depredação de bens públicos é crime e a pena pode chegar a um ano de prisão ou multa”.Em nota, ainformou que essa foi a primeira vez que um local de coleta foi vandalizado e que será feito o, que teve apara a retirada de latinhas de alumínio, e o ecoponto será novamente instalado na praça.Os postos de coleta estão localizados nos bairros Alto, na praça de alimentação da Feirinha do Alto, na Rua Sloper e no Campus da Unifeso; Albuquerque, no Shopping Vale; Agriões, na sede da Secretaria Municipal de Educação; Bonsucesso, no Posto do Corpo de Bombeiros; Golf, próximo ao Hotel Sesc Alpina, na Avenida Presidente Roosevelt; Pessegueiros, no Posto de Saúde; Santa Rita, na Escola Municipal Fazenda Alpina; Vale do Paraíso, no Campus da Unifeso Quinta do Paraiso; Vargem Grande, próximo a loja Rústika; e na Várzea, no centro administrativo da Prefeitura.