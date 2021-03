Por O Dia

Publicado 08/03/2021 11:08

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, estouraram um local de armazenamento do tráfico de drogas, na Rua Visconde de Taunay, no bairro Olaria, no sábado (06/03), e apreenderam nove quilos de drogas, que seriam revendidas no município.



Na ação, um homem de 33 anos foi preso por tráfico. No local os PMs apreenderam 2.532 trouxinhas de maconha. O preso e o material foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.



Também no sábado, um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico na Rua Rosa Agon de Medeiros, no bairro Olaria. Com ele foram apreendidos 36 papelotes de cocaína e 11 trouxinhas de maconha.



Na sexta-feira (05/03), ações da PM no distrito de Conselheiro Paulino levaram a prisão de um homem de 32 anos, na Rua Joaquim Nogueira Grandina, com 21 papelotes de cocaína, e outro, de 36 anos, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Jardim Ouro Preto, com 14 unidades de cocaína e três trouxinhas de maconha.