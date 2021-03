Por O Dia

Publicado 13/03/2021 08:00

Nesta semana Nova Friburgo está na Bandeira Laranja, fase considerada de risco moderado, em vigor até o domingo (14/03) e que amplia a capacidade de funcionamento das atividades econômicas e também permite o retorno das aulas presenciais nas redes pública e privada, com capacidade limitada a 50%. Mas o município divulgou nesta sexta-feira (12/03) que para a próxima semana irá retornar a segunda fase mais restritiva, com a Bandeira Vermelha, que fica vigente entre a segunda-feira (15/05) e o domingo (21/03).



Apesar da fase moderada, até o momento apenas algumas escolas particulares voltaram a funcionar, mas com baixa adesão dos alunos. Já as escolas municipais ainda não tem previsão de retorno, uma vez que ainda é necessária a apresentação da avaliação que está sendo feita por um grupo de trabalho montado pela Prefeitura.



A Educação foi classificada como atividade essencial por meio de Decreto Municipal publicado no início de fevereiro e para retomada das aulas presenciais foram estabelecidas as seguintes limitações: a bandeira laranja permitirá até 50% do número de alunos matriculados por turma; 75% na amarela e 100% na verde. No município foram estabelecidas cinco bandeiras para regulamentar as atividades, conforme o índice de risco, que varia entre muito alto (Bandeira Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde).



Desde que foi publicada a alteração, a Prefeitura afirma que existe uma mobilização para adequar as 121 unidades escolares antes de estabelecer uma data para a retomada da rede municipal de ensino. Tanto que no dia 26 de fevereiro foi divulgada a informação sobre o sistema de classificação estabelecido para avaliar a situação estrutural das escolas públicas.



Para isso foi montada uma comissão composta por representantes das secretarias de Educação, Obras, Defesa Civil, Serviços Públicos e também do Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos (EGCP). Na avaliação as unidades escolares serão classificadas, de acordo com três níveis de adaptação para receberem os materiais ou então passarem por reformas necessárias para receber os alunos em meio a pandemia de Covid-19.



Os níveis vão do Verde, estando as unidades aptas para retorno; passando pelo Amarelo, que estabelece a necessidade de adequação intermediária ou pontual; até o Vermelho, no qual se faz necessária reforma e/ou manutenção mediante contratação de empresa especializada para execução do projeto.



Questionada sobre a avaliação das escolas municipais e uma possível data de retorno da rede, a Prefeitura de Nova Friburgo não enviou posicionamento, limitando-se a publicar um release sobre material instrutivo elaborado pela Secretaria Municipal de Educação que deverá ser usado como base para organização dos alunos e profissionais da rede pública.