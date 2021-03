Sem previsão de assinatura do novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anunciado pela Prefeitura de Nova Friburgo no dia 4 deste mês , a empresa Nova Faol, que desde 2018 opera o transporte coletivo no município sem contrato, publicou nas suas redes sociais a informações de que irá. Segundo a empresa, a medida foi tomada por falta de contrato e também por aumento generalizado dos insumos, pandemia e queda das receitas da empresa, sendo esta uma forma de contenção de gastos.A partir desta segunda-feira (15/03), onze linhas de ônibus que atendem a pelo menos 15 localidades do município passam a ter, diminuindo com isso o quantitativo de viagens entre esses locais. As linhas são Cordoeira (micro); Tingly/ Braunes (6); São Cristovão/ Perissê (8); Santo André/ Marajói (18); Maringá/ progresso (25); Schuenck (33); Alto Mozer (41); Alto de Olaria (micro); Vargem Alta (46); Rio Bonito (49); e Rio Grande de Cima (57).